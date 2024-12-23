國中生不雅言語惹怒男師！他爆走抓衣釀傷挨告　法界人士說話了

▲北市某國中學生遭教師拉扯致傷，家長怒告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某國中教師因不滿男學生在校內對同儕發表不雅言語，竟在校內爆發衝突，直接一把拉扯學生衣領，導致學生脖子受輕微擦傷，家長知悉後怒提吿，檢方依兒童及少年福利與權益保障法、刑法傷害罪起訴。士林地院開庭前夕，雙方達成和解，學生父親撤回告訴，判決公訴不受理。

今年1月11日下午3時許，詹姓男老師在4樓教室目睹14歲男同學對某同學發表不雅言語，認其行為不當，直接向前徒手拉住學生衣領，過程中，詹師指甲抓傷男學生脖子，留下約3.5公分的表淺擦傷。

事發後，男學生家長得知情況，認為詹師行為逾越管教範疇，決定提告。檢方認定，詹師行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第112條及《刑法》第277條成年人故意對少年犯傷害罪，依法起訴。

法院開庭前夕，詹師與男學生家長積極談和解，終於在12月間達成共識，家長父親決定具狀撤告，法院考量撤告理由及相關事證，認為本案已無繼續審理之必要，諭知不受理判決。

法界人士表示，此案突顯出教師在教育過程中可能面臨的法律風險，建議教育機構加強相關法律知識的宣導，讓教師在執行職責時，能避免觸及法律紅線。