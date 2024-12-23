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聰明和尚鸚鵡飛失　自行飛到派出所報案讓熱心警員協助返家

▲飛失的和尚鸚鵡「阿舊」飛進三分局安南派出所值班台向黃員求助，黃員在其腳環上發現飼主電話，黃員立即連繫張姓女飼主到場將其領回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲飛失的和尚鸚鵡「阿舊」飛進三分局安南派出所值班台向黃員求助，黃員在其腳環上發現飼主電話，黃員立即連繫張姓女飼主到場將其領回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警三分局安南派出所警員黃冠霖於23日在所值班時，突有一隻和尚鸚鵡飛進派出所值班台，站在黃員肩上，黃員見狀立即將牠安置，並在其腳環上發現飼主電話，黃員立即連繫張姓女飼主趕到派出所，欣喜地將愛鳥領回。

經了解，家住台南市安南區本原街三段附近張姓女飼主，在12月21日下午發現愛鳥和尚鸚鵡「阿舊」，於家中自己飛出去，張女家人們於附近搜尋皆未發現，直至23日鸚鵡「阿舊」竟自己飛進三分局安南派出所，並停在值班的黃員肩上，似乎是要拜託黃員幫忙通知家人。

▲飛失的和尚鸚鵡「阿舊」飛進三分局安南派出所值班台向黃員求助，黃員在其腳環上發現飼主電話，黃員立即連繫張姓女飼主到場將其領回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃員在其腳環上發現聯繫電話而順利通知到張姓女飼主家屬，黃員等在等待期間，還自掏腰包購買瓜子，讓牠飽餐。張女接獲通知趕到派出所後，連忙向員警感謝，協助找回心愛的寵物鳥。張姓飼主表示，鸚鵡「阿舊」已經飼養了10餘年，如家人般感情深厚，所以走失時，心急如焚於住家周遭找尋已久，最終幸好順利尋回團聚。

市警三分局呼籲飼主，貓、狗類寵物應植入「晶片」謹慎看管，鳥類寵物則可以戴腳環，避免不慎走失或攻擊他人等行為。

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