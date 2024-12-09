快訊／毒舌警酸「你怎麼還活著」釀母女雙屍！　北市警局長震怒

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毒舌警酸「怎麼還活著」釀母女雙屍！　北市警局長李西河震怒：不適合當警察

▲▼台北市警察局局長李西河。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台北市警察局局長李西河。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區8日下午發生甯姓母女雙屍命案，經警方調查確認兩人是因遭詐團詐騙1200萬元，加上房產轉貸二胎遭設定，未來可能無家可歸，身心背負極大壓力下尋短身亡；今天卻傳出承辦劉姓警員在受理報案通話過程中，被害人表達輕生念頭、劉員卻嘲笑被害人「你怎麼還活著」被害母女檔2天後尋短身亡，士林地檢署目前將朝警員涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦。

對此台北市警局長李西河深夜發表沉痛聲明表示：針對內湖分局員警處理詐欺案件缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心。除已責成內湖分局全力協助家屬辦理後事外，並主動將員警函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理。

李西河震怒指出：這種缺乏同理心且用不當言行挖苦被害人、等同對被害人進行二度傷害的警員已經不適合當警察，劉員將列為加強管制考核、優先汰除對象。

北市市警局表示：本案台北市警局已成立專案小組，積極溯源查察犯嫌，務求緝拿到案。並責成督察室以走動式管理及案例教育方式前往各分局宣教、加強督導，並責令各分局務必引以為鑑，深入檢討受理報案態度及流程，以為精進。

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