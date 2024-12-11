快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

▲時任第六警分局西屯所長、現任太平警分局偵查隊長金桂明因假單圖利案，今日遭羈押禁見。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市警局爆發集體開假單圖利案，現任太平警分局偵查隊長金桂明，在擔任第六警分局西屯所所長期間，所內員警涉嫌利用民眾違規勤務圖利，將民眾違規之白單改成紅單，以降低罰鍰金額。金桂明今因涉嫌重大，被檢方聲押禁見，稍早台中地院裁准。

據悉，金桂明是警大行政警察學系73期畢業，2019年任職第六警分局西屯所所長，2022年卸任，調任中市刑大經濟組專員、升任偵查第六隊隊長，今年10月才剛調任太平警分局偵查隊長。

回顧該案，第六警分局西屯所遭爆，所內員警多次透過取締交通違規時，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發），罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益。

加上警政署發現各地頻傳警員開單涉及弊端，要求全國警察機關自清自查。今年九月，檢調一口氣帶回在曾任西屯所16名員警，檢察官複訊後，認定被告第六分局西屯派出所李姓巡佐（第二副所長），涉違反犯貪污治罪條例以及使公務員登載不實公文書罪嫌，有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘員警分別以3萬元至20萬元交保。

中檢昨日執行第二波行動，前往台中9個警分局，帶走並通知未在現場的涉案員警一共23人至廉政署調查，其中太平分局偵查隊長金桂明因涉案重大，今天凌晨5時55分被檢方聲請羈押禁見，也是本次行動中唯一遭聲押者，其餘人等分別依5萬至12萬元交保，另有1人請回；先前已遭羈押的李姓巡佐也遭提訊，訊後還押看守所。