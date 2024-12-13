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新北31歲警呼大麻「工作異常」遭逮　記2大過免職

▲▼新莊一名黃姓員警吸大麻被逮，被記兩大過免職 。（資料照／記者戴上容攝）

▲新莊一名黃姓員警吸大麻被逮，被記兩大過免職 。（資料照／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區光華派出所一名31歲黃姓警員，因工作表現異常及精神狀態不佳，引發主管懷疑，經調查後，於其住處查獲大麻殘渣等證物，涉嫌吸食大麻。新莊分局迅速召開考績委員會，記2大過並將其免職，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

黃姓警員畢業於警專第31期，已在光華派出所服務近10年。據了解，他近期因工作表現不穩、精神不佳且經常遲到，引起主管注意，隨即由分局展開內部調查並報請新北地檢署指揮偵辦。

9月23日，分局督察組依搜索票到黃員住處進行搜索，查扣大麻殘渣及吸食器具等證物，黃員涉嫌吸毒行為因此曝光。分局立即召開考績委員會，依《警察人員人事條例》第31條及《公務人員考績法》第12條第3項規定，記2大過並免職處分。黃員自稱，在網路上購買大麻好奇試試看，在10月間自請離職。

對此，新莊分局迅速召開考績委員會，記2大過並將其免職，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。警局表示，黃員涉案情節重大，知法犯法，嚴重損害警察形象，因此採取零容忍態度，堅持不庇縱、不護短的原則，主動追查並依法偵辦，以維護警察隊伍的紀律和社會信任。

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