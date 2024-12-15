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北市女下車掉落香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

 記者張君豪／台北報導

北市東區葉姓女子10日到大安警分局敦化南路派出所報案，表示9日19時在忠孝東路四段一路口旁下車時，不慎將一只限量版的黑色香奈兒手提包（市價約20萬）遺失、故請求協助。警方獲報後，立即調閱相關監視器，發現該包包係被一名騎乘YouBike的男子撿走；循線查出騎共享單車的何男住處，14日通知他到案說明。

▲騎乘U BIKE的何男檢到限量香奈兒包包不歸還遭警方依侵占拾得物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲騎乘YouBike的何男檢到限量香奈兒包包不歸還，遭警方依侵占拾得物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

何男接受警方約談時表示，騎單車時看到葉女的包包遺落在路旁，他以為該包包是被人丟棄不要，才會逕自撿走帶回家中，沒有交予警方作為拾得物處置。

▲騎乘U BIKE的何男檢到限量香奈兒包包不歸還遭警方依侵占拾得物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

但何男說法充滿矛盾，警方認為，何女手提包內部有大量現金、多張信用卡、名牌皮夾、身分證件也在其中，「一看就是知道是別人遺失物品、怎麼會說沒人要」，警方命何男交付並清點內容物時，葉女之財物大致無損失，全案詢後依侵占罪嫌函送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲民眾，拾金不昧人人有責，若拾獲物品時應立即交給警方作為拾得物處置，勿一時疏忽或貪念而觸法。

▲騎乘U BIKE的何男檢到限量香奈兒包包不歸還遭警方依侵占拾得物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）
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