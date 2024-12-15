北市女下車掉落香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

記者張君豪／台北報導

北市東區葉姓女子10日到大安警分局敦化南路派出所報案，表示9日19時在忠孝東路四段一路口旁下車時，不慎將一只限量版的黑色香奈兒手提包（市價約20萬）遺失、故請求協助。警方獲報後，立即調閱相關監視器，發現該包包係被一名騎乘YouBike的男子撿走；循線查出騎共享單車的何男住處，14日通知他到案說明。

▲騎乘YouBike的何男檢到限量香奈兒包包不歸還，遭警方依侵占拾得物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

何男接受警方約談時表示，騎單車時看到葉女的包包遺落在路旁，他以為該包包是被人丟棄不要，才會逕自撿走帶回家中，沒有交予警方作為拾得物處置。





但何男說法充滿矛盾，警方認為，何女手提包內部有大量現金、多張信用卡、名牌皮夾、身分證件也在其中，「一看就是知道是別人遺失物品、怎麼會說沒人要」，警方命何男交付並清點內容物時，葉女之財物大致無損失，全案詢後依侵占罪嫌函送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲民眾，拾金不昧人人有責，若拾獲物品時應立即交給警方作為拾得物處置，勿一時疏忽或貪念而觸法。





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