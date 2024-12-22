待產見老公「怪異1舉動」抓包出軌！人妻崩潰：小三還裝沒事關心我

▲老公偷吃公司女同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，交往6年後結婚，年初懷孕了，但在待產的過程中，發現老公出軌女同事，常常半夜不睡覺在玩手機，對她的態度也變超多，從無微不至的呵護到冷暴力，曾經的溫柔都沒了，就連剛生產完，老公也跑出去跟小三見面，希望老公可以回心轉意。對此，網友建議她直接走法律途徑，「兩個人都告」。

人妻在Dcard發文，「待產時發現老公外遇該裝不知情嗎？」兩人在有共識的情況下備孕，寶寶到來後便登記結婚，懷孕初期老公對她無微不至的照顧，一句怨言都沒有，是朋友眼中的模範老公。然而，一切在待產期發生了改變，她發現老公經常半夜玩手機，並與一名女同事頻繁聯繫，「問了他，他也解釋是公事的聯絡」，但自此對她的態度急轉直下，逐漸冷漠且施以冷暴力。

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「整個孕後期嚴重憂鬱，直到寶寶出生」，人妻坦言，甚至剛生產完，老公就跑去跟小三見面，她在月子中心每天都在哭，感覺老公人在心不在，「一直檢討自己是不是哪裡做不夠好」。她坦言，該名女同事是她曾視為妹妹般親近的人，「她還來噓寒問暖，到底是存什麼心態啊？」

她表示，若老公願意與小三斷絕聯繫，自己願意假裝一切未曾發生，為孩子和家庭繼續努力，「這樣的我很笨嗎？」

貼文曝光，網友勸她蒐證、離婚，「有妨礙家庭等法條可以告，逝去的情感或許拿不回了。但至少可以拿點金錢賠償」、「作為過來人，原諒他那個方法真的很笨，因為他就算假裝後悔，不用多久又會舊態復萌了，屢試不爽」、「這不叫原諒他，這叫踐踏自己」。