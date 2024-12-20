和逸飯店台南館聯手高鐵打造低碳旅行　推動樂齡友善在地里民餐飲優惠

▲和逸飯店•台南西門館攜手台灣高鐵，推出「永續美好 慢遊台灣」高鐵聯票住房專案，旅客自備環保杯免費贈送迎賓特調，指定環保節日入住，加贈蔬食下午茶套餐。（圖 / 和逸飯店•台南西門館提供，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館致力推動低碳旅行與永續理念，並榮獲「環保飯店」與「環保餐廳」雙重認證，今年與觀光署及台灣高鐵共同推出「永續美好 慢遊台灣」住房專案，專案不提供一次性備品，續住不更換毛巾，加購高鐵票享78折優惠，鼓勵旅客選擇低碳交通工具遊台南。

此外更與台南著名生態景點合作，推出「逸起森呼吸」三天兩夜住房專案，贈送「四草綠色隧道」遊船票券，體驗水上綠道之旅。另外延續ESG理念，Cozzi KITCHÉN餐廳推出樂齡友善餐飲優惠，並回饋在地里民，實踐社會責任與永續生活。



響應綠色旅行，和逸飯店•台南西門館推出「永續美好 慢遊台灣」高鐵聯票住房專案，每旅客自備環保杯免費贈送迎賓特調，指定環保節日入住，加贈蔬食下午茶套餐，加購高鐵票券再享78折優惠，輕鬆實踐綠色旅遊理念。





想在台南多待一晚，深入體驗台南自然美景，和逸飯店•台南西門館推出「逸起森呼吸」住房專案，三天兩夜加贈「台南四草綠色隧道」遊船票券，探訪被譽為「迷你版亞馬遜森林」的自然景致，漫遊在樹齡逾50年的原生紅樹林，飽覽全台獨有的水上綠色河道，即日起開放訂房，AMAZZING CLUB會員預訂再享95折優惠。



和逸飯店•台南西門館積極推動ESG，並榮獲「環保餐廳」認證，落實使用在地食材、不主動提供一次性商品及推行惜食點餐，同時提供樂齡族群及在地里民餐飲優惠，實踐社會責任。Cozzi KITCHÉN餐廳推出「花甲少年饗食趣」，50歲以上樂齡者用餐享85折，攜帶12歲以下孩童同行並消費「歡樂兒童餐」，加碼送「奇趣操場暢玩券」，500坪戶外遊樂設施免費暢玩，包括飛天小女警沙池、愛嘟嘟小火車和飆風電動車等。此外，台南市中西區的里民出示證件用餐享85折優惠，四人同行者加碼贈送「小份炸物拼盤乙份」，讓三代同堂共享愉快的家庭時光。