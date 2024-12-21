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女治療師「按壓他1部位」　下秒帳篷尷尬升起！全場秒懂

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO在治療床上，忽然搭起帳篷，超級尷尬。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只想找個洞鑽下去！」一名網友崩潰直呼，一位女物理治療師壓他的受傷部位時，因太靠近恥骨，「居然不小心起了生理反應」，嚇得他急忙彎膝蓋遮掩，就怕造成對方誤會與不舒服。文章曝光後，網友紛紛安慰不要緊，「在臨床工作7-8年的我，已看過無數私密處了，會用工作專業的角度看待，習以為常了」。

一名男子在Dcard表示，最近第一次去物理治療，院方安排一位女物理師來按壓受傷部位，因為過度緊張，加上位置靠近恥骨，下秒忽然帳篷升起，「居然不小心起了生理反應」，原PO嚇得膝蓋彎曲來遮掩尷尬場面。

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原PO一臉哀號，「很尷尬也很不好意思，我也不知道怎麼會這樣...當下自責到真的只想找個洞鑽下去」，就怕女物理師感受到不舒服，「現在一直反覆內疚中。」

底下網友回應，「我比你慘，我是對男物理治療師不知道為什麼不爭氣的硬了」、「勃起就只是一般的生理反應而已，不需要與色情有過度聯想」、「我記得以前當兵前的體檢，有一個項目只穿四角褲，不知道是要躺著測心電圖還是什麼的，我在2個年輕的護理師面前從頭硬到尾，當下真的是...」。

專業人員也安慰，「這在按摩、除毛也是常見的，通常暫停一下，恢復就好」、「這是正常的生理反應，在病房也是超級多類似的狀況發生～醫療人員應該是習以為常了」、「就只是正常生理反應，完全不用自責內疚！在臨床工作7-8年的我，已看過無數私密處了，會用工作專業的角度看待，習以為常了」。

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