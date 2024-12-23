獨／水不熱到頂加洗澡…39歲靜宜助理教授陳屍浴室！學霸背景曝光

▲北市男疑似一氧化碳中毒，被發現陳屍浴室，學霸背景曝光。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中正區23日發生一起意外！一名靜宜大學39歲陳姓助理教授洗澡卻遲遲未下樓，家人驚覺有異上樓查看，這才發現陳男陳屍頂樓加蓋的浴室內，現場門窗緊閉、蓮蓬頭的水還在流。據了解，陳男為台大會計系博士，不料，卻在期末考周返回老家時因意外逝世，令人不捨。

警方23日上午9時40分接獲通報，中正區中華路二段一處民宅發生一氧化碳中毒事件，趕緊派員前往現場處理，抵達後發現，倒臥浴室內的陳男已明顯死亡，無轉送醫院的必要。

據了解，陳男為台大會計系博士，在靜宜大學任職助理教授，他於期末考期間返回台北老家，23日凌晨因住家5樓的浴室的熱水不夠熱，便上到6樓頂樓加蓋處洗澡，孰料卻發生意外，等到家人發現他為何遲遲沒下樓時，已錯失搶救的黃金時間，人已回天乏術。

警消勘查現場發現，熱水器就安裝在浴室內，且款式老舊、並未加裝強制排氣裝置，陳男被發現時門窗緊閉「蓮蓬頭水還在流」，顯見陳男應是在洗澡過程中昏迷，排除外力介入。

另外，因陳男家人打開浴室門時曾聞到瓦斯味，警消研判，可能是熱水器燃燒不完全，造成一氧化碳氣體不斷排出，造成陳男一氧化碳中毒昏迷，進而缺氧死亡，至於詳細死因仍有待進一步調查釐清。