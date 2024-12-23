張惠妹演唱會「類地震」！里民狂打1999投訴倍增　北市要遠雄敦親睦鄰

▲張惠妹台北大巨蛋演唱會day2。（圖／聲動娛樂提供）

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹於21日晚上在大巨蛋唱《三天三夜》，邀4萬歌迷跳起來，周遭鄰里反映家中出現微幅震動，台北市體育局要求遠雄協同專業單位進行監測，但遠雄反要市府先有建議規範。而張惠妹22日晚上舉辦第二場演唱會，周遭里民再度反映「類地震」，1999共湧入66通投訴電話，台北市體育局長王泓翔23日強調，會要遠雄盡量去敦親睦鄰。

台北市副市長林奕華、台北市體育局長王泓翔23日上午出席「2025雙北世界壯年運動會」志工誓師記者會。針對大巨蛋周遭居民反映家中震動，遠雄希望市府先有數據規範？林奕華表示，「我們當然會關注民眾反映，但目前為止來講，我們還是持續⋯因為目前還是阿妹演唱會，我們希望她可以順利，謝謝。」

王泓翔提及，22日晚上張惠妹舉辦演唱會時，體育局有派員到里長反映的忠孝東路四段553、559巷監控與訪問，第一，市府會持續請遠雄針對辦理活動，對周遭環境影響進行監測，並做科學分析，而中央對於震動部分都有規範，就依照中央規範辦理。

王泓翔指出，第二，如果活動造成周邊里鄰有交通衝擊，或是主觀上感受不適，會請遠雄盡量去做敦親睦鄰，希望在能夠活動辦理順暢的前提下，也能夠兼顧到民眾因活動受到影響，並從中取得一個平衡。

由於張惠妹演唱會首日（21日）造成震動，台北市研考會統計，民眾透過1999反映演唱會造成震動、搖晃共計30通，地點集中於忠孝東路四段553、559巷。至於演唱會第二天湧入的1999投訴電話，台北市研考會23日說明，22日晚間8時30分至10時55分間，民眾反映演唱會造成震動、搖晃共計66通，其中民眾明確提供地點集中於忠孝東路四段553及559巷、逸仙路42巷及50巷。

▼台北市體育局長王泓翔。（資料圖／記者周宸亘攝）