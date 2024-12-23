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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張惠妹大巨蛋第二天又「類地震」　里民怒：歌迷歡樂建築在我們恐懼中

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹於21日晚上在大巨蛋唱《三天三夜》，周遭鄰里都反映家中出現微幅震動，台北市體育局要求遠雄協同專業單位進行監測，但遠雄反要求市府先有建議規範，再與主辦方研議。而張惠妹22日晚上舉辦第二場演唱會，周遭里民再度出現家中震動情形，里民透過LINE不斷抱怨「震好久」、「他們的歡樂建築在我們恐懼中！」

經歷過21日晚上張惠妹首場演唱會的震動，信義區興隆里長吉娃斯‧吉果22日晚間再度接獲周遭里民投訴，最早從晚上8時52分左右就開始搖晃，持續時間約1分鐘左右。而里民也不斷傳LINE反映「今天真的被嚇壞」、「今天跟事、張惠妹無關，是日後只要有人數超過幾萬人的活動，都要禁止跳躍」、「可怕，搖得超厲害」、「他們的歡樂建築在我們的恐懼中」。

▲▼張惠妹演唱會第二天造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲張惠妹演唱會第二天，仍造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

張惠妹過去在小巨蛋開演唱會時唱《三天三夜》，全場1.1萬名觀眾集體跳動，宛如地震造成周遭住戶抗議，小巨蛋為此增訂「防震規定」，儀器偵測震動超過標準值63分貝，將開罰十萬元，可連續罰，不聽勸導可直接斷電，被外界視為「阿妹條款」。

大巨蛋完工且可舉辦演唱會後，周杰倫成為第一個登上大巨蛋開演唱會的歌手，8日邀請張惠妹「提前見習」並唱《三天三夜》，讓全場3.8萬歌迷一同跳起來，結果當晚造成周遭鄰里輕微震動，信義區新仁里長吳建德當時接受媒體採訪並反映後，結果卻反遭大批歌迷痛批、質疑造假。

張惠妹21日在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，預計共連辦5場（21、22、28、29、31日）一路唱到跨年夜，21日演唱會尾聲唱招牌快歌《三天三夜》，揪全場4萬名歌迷「跳起來」；但信義區新仁里長吳建德、信義區興隆里長吉娃斯‧吉果與周遭住戶皆向《東森新媒體ETtoday》反映，家中出現震動情形，並要求蔣萬安市府立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動，「用科學的方法提出適當管理對策！避免干擾居民正常生活！」

▲▼張惠妹演唱會第二天造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲▼張惠妹演唱會第二天造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲▼張惠妹演唱會第二天造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

▲▼張惠妹演唱會第二天造成周遭住戶家中震動。（圖／信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

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