大巨蛋周遭住戶連2天崩潰「搖超厲害」　林奕華：盼張惠妹演唱會順利

▲台北市副市長林奕華出席「2025雙北世界壯年運動會」志工誓師記者會。（圖／台北市社會局提供）

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹於21日晚上在大巨蛋唱《三天三夜》，邀4萬歌迷跳起來，周遭鄰里反映家中出現微幅震動，台北市體育局要求遠雄協同專業單位進行監測，但遠雄反要市府先有建議規範。而張惠妹22日晚上舉辦第二場演唱會，周遭里民再度出現家中震動情形，台北市副市長林奕華23日表示，會關注民眾反映，但還是希望張惠妹演唱會可以順利。

台北市副市長林奕華、台北市體育局長王泓翔23日上午出席「2025雙北世界壯年運動會」志工誓師記者會。針對大巨蛋周遭居民反映家中震動，遠雄希望市府先有數據規範？林奕華表示，「我們當然會關注民眾反映，但目前為止來講，我們還是持續⋯因為目前還是阿妹演唱會，我們希望她可以順利，謝謝。」

經歷過21日晚上張惠妹首場演唱會的震動，信義區興隆里長吉娃斯‧吉果22日晚間再度接獲周遭里民投訴，最早從晚上8時52分左右就開始搖晃，持續時間約1分鐘左右。而里民也不斷傳LINE反映「今天真的被嚇壞」、「今天跟事、張惠妹無關，是日後只要有人數超過幾萬人的活動，都要禁止跳躍」、「可怕，搖得超厲害」、「他們的歡樂建築在我們的恐懼中」。

▲張惠妹台北大巨蛋演唱會day2。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹21日在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，預計共連辦5場（21、22、28、29、31日）一路唱到跨年夜，21日演唱會尾聲唱招牌快歌《三天三夜》，揪全場4萬名歌迷「跳起來」；但信義區新仁里長吳建德、信義區興隆里長吉娃斯‧吉果與周遭住戶皆向《東森新媒體ETtoday》反映，家中出現震動情形，並要求蔣萬安市府立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動，「用科學的方法提出適當管理對策！避免干擾居民正常生活！」

台北市政府研考會統計，21日晚上10時左右家中出現微幅震動一事，21日晚間7時至晚間11時30分間，民眾透過1999反映演唱會造成震動、搖晃共計30通，其中民眾明確提供地點集中於忠孝東路四段553、559巷。

針對大巨蛋周遭住戶反映，21日晚上10時左右家中出現微幅震動一事，台北市體育局22日上午表示，台北大巨蛋昨（21日）演唱會進行至約晚間10點後，陸續有民眾反映住家震動，體育局已督促遠雄依承諾，協同專業單位進行監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動進行妥適安排。

而關於體育局要遠雄協同專業單位進行監測，遠雄巨蛋公司22日中午說明，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範；尊重主管機關，若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。