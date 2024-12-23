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面試完3天收錄取通知！她見「公司1舉動」果斷拒絕　網愣：屎缺

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲公司一連打了10通電話給原PO。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

很多求職者都最怕「無聲卡」了，不過近日就有網友發文表示，她到一家公司面試後，才過3天就收到錄取通知，且人資和主管竟是奪命連環Call，一連打了10通電話，讓她看傻眼，最終也果斷拒絕。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「公司通知錄取連續打了10通電話」為標題發文，提到有家公司主動發送面試邀請，並在她面試後，告知她若錄取，一個禮拜後會通知。不過，最後該公司在過了3天之後，就發送錄取通知，且人資和主管還瘋狂打電話，原PO當天不過在外面騎車，回家後竟看見10通未接來電。

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後來原PO打開信箱，就見聘任書，而裡面寫著薪水3萬元、全勤加3000元。最後她果斷拒絕該公司，因為這樣的薪水不符合她的期待，且之前面試時，她就覺得這家公司很雷，不只質疑她的專業，還如同身家調查般的，追問一堆和工作無關的問題。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還沒進去就在測試你的抗壓性」、「是不是在提醒你快逃」、「只要有所謂：全勤獎金！這種公司我不太會考慮，現在的公司都會直接給全薪，不會再玩獎金這種東西了」、「不要去！這種公司一定是超級缺人」、「那麼急感覺就是屎缺」、「年底工作不好找，年底的急缺肯定是大雷」。

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