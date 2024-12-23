工作10分鐘就解決！她曝月薪33K「天使工作」爽炸：上班超快樂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

誰都想要「錢多事少離家近」的工作，有一名女網友分享自己在工務所的工作日常，每天早上準時打卡，接著開始滑手機，文書處理只需十來分鐘，中午買便當、摸魚，下午繼續玩手機，最後準時下班，直呼這是「天使工作」，貼文引發熱議。

原PO在Dcard發文「工務所上班的快樂」，詳細描述自己在工務所一天的工作流程，早上7:58打卡後便開始玩手機到中午，再趁買便當時在外摸魚片刻；處理文書大約只需十分鐘即可搞定，接著就是吃飯、午休、再玩手機，最後五點準時打卡下班。

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她透露，這份工作月薪3萬3，有勞健保，甚至還提供免費零食、飲料與泡麵，「離家八分鐘路程，我真的覺得我找到了天使工作」，老闆不管她、同事不機車，偶爾還會被工人請飲料。但她也提到唯一缺點，「蠻爽的，但缺點就是到後年而已。」

貼文一出，看得不少人超羨慕，「為什麼我都找不到這種工作？我上一份工作做半年，到上個月底。實領兩萬九，每天累到跟狗一樣」、「好羨慕，接運氣找到這種好工作」、「你的工作內容真的算輕鬆，同為營造，身兼品管、職安，文書雜事全包」、「這種工作都在哪裡找的啊？或是關鍵字是什麼？我想換個簡單沒壓力的工作。」

有過來人也秒懂爽笑，「我也是，一整天上班大概忙10-30分鐘，就可以玩手機偷偷追劇，主管同事也都很好，三年年資年薪大概100」、「我的也差不多欸，大樓櫃台人員，8點打卡後吃早餐，開始看小說或追劇。35K，扣掉勞健保實領33K，年終一個月。」

但也有網友表示，「你就是一般助理，本來就會這樣爽～我是裡面的工程師，壓力大到長痘痘，尤其一直在趕工」、「工程師壓力真的大，颱風又要趕進度，超怕工人走鷹架滑倒摔下樓，然後風大超怕模板吹飛砸到人。」