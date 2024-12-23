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約會前「男友喜歡洗香香」！她以為愛乾淨...得知真相崩潰了

一名女網友透露，男友每次見面前一定都會洗澡，起初她以為對方很愛乾淨，怎料真相大白後讓她超崩潰。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲原PO透露，男友每次見面前都一定會先洗澡，讓她好感倍增，沒想到真相鬼反轉。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

跟曖昧對象或另一半約會時，不少人都會將自己洗香香，不過就有一名女網友透露，男友每次見面前一定都會洗澡，起初她以為對方很愛乾淨，怎料真相大白後讓她超崩潰。

該名女網友在Dcard以「我男友很愛乾淨」為題發文，表示男友每次跟她見面前都一定會大費周章洗澡，就算2人只是短暫見個面，對方依舊會將自己洗香香，「不管是要出去玩或是單純接我下班回家，都可以聞到他身上淡淡的沐浴乳香。」這讓她感到男友特別注重個人衛生，甚至對他好感倍增。

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原PO透露，某次她好奇詢問男友，為何這麼愛洗澡，沒想到對方竟甜喊「因為想給妳好印象」，讓她瞬間怦然心動，更加覺得愛乾淨的男生超加分，殊不知有天她才驚覺，原來整潔形象的背後全是謊言，「後來我才發現，原來洗澡都是因為剛跟別人打完炮！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「我就知道，哪會有男生愛洗澡的，一定是有原因的」、「如果愛乾淨單純就是不洗不舒服而已，什麼好印象，油嘴滑舌多半有問題」、「直接被這反轉嚇到，這樣以後我都不敢跟女生說要先洗澡了」、「筆記：偷情不要洗澎澎...」、「我哥也是跟女友出門前一定要洗，這就傳給他女友看。」

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