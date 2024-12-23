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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤酸王義川共產黨　向幼童談政治推行「綠衛兵」教育起手式

▲▼凱旋苑作青年住宅，蔡英文海霸王房東比照辦理？清算合法資產，護航違建萬里宅。妳凹的過去嗎？記者會-凌濤。 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王義川認為王義川只能找幼童取暖了。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會20日三讀《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訴法》與《財政收支劃分法》修正案後，民進黨立委王義川在苗栗向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，引發在野砲轟。國民黨桃園市議員凌濤今（23日）痛批，王義川比共產黨還共產黨，這是推行「綠衛兵」教育的起手式？

王義川日前社群平台Threads發文，說明他在苗栗南庄宣導「白藍惡修三法說明會」，更自稱，「教育要從小做起！不放過任何可以宣傳的機會！」

凌濤認為，王義川簡直「教壞囡仔大小」，洗腦幼兒政治仇恨，成為民進黨「青鳥宗」政治宣傳隊長，比共產黨還會洗腦，讓仇恨影響幼兒學習。事實證明，王義川根本不是什麼「戰神」，只能同溫層取暖，說服不了多數成年人，只能把歪腦筋動到未成年的幼童身上，這已經符合王義川說服能力的極限了。

凌濤續批，王義川正準備遭國會調查，就是王義川曾不慎揭露我國正在監控「青鳥」，統計數據、做政治情蒐，復辟警總，而今又洗腦幼兒，滿腦子封建黨國禁錮的迂腐想法，以後會不會還要發綠領巾？「搶救義川大兵」原來不只是正國會抗議賴清德，還是推行「綠衛兵」教育的起手式？

凌濤說，前一陣子馬英九基金未邀請陸生團來台交流，中國奧運金牌選手馬龍拜訪中山女高，教育部不是才高喊高中生多數尚未成年，心智年齡較小會被影響、背後有監護人意見，不像大學生行為自由，那幼兒勒？教育部要不要出來譴責王義川？
 

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