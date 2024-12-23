藍白強推財劃法　政院盤點問題：明年度預算恐重編

▲行政院針對新版《財劃法》說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五三讀財劃法修正案，行政院23日召開記者會說明相關衝擊。財政部長莊翠雲指出，新法弱化中央財政，衝擊施政能量，而當中水平分配的公式也未能幫助調劑、均衡地方發展，且條文中有語意不明確，邏輯有問題之處；主計總處主計長陳淑姿則說明，中央要釋出3753億，又一般性補助款不得減少，將造成已核定且尚在執行中之各項計畫經費難以為繼，包括國防經費、少子化補助、租屋補貼，另修法未明定施行日期，恐直接衝擊已經在審查的明年度預算。

莊翠雲說，財劃法攸關國家資源重分配審慎規劃爭取最大共識，應通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制公平性與合理性，倉促修法改變現有財政秩序，影響各級政府財政穩健，是另一個分配不均的開始，再次調整分配更困難。第一，在現行法規下，地方財政已顯著改善，修法不具急迫性，地方整體收支已由101年短細589億元，至104年度 轉為賸餘117億元，112年度賸餘數高達648億元，修法後卻嚴重弱化中央財政，原114年度中央支援地方1兆151億元，較103年度成長 85%，現在卻再增釋3,753億元，嚴重影響中央施政。

莊翠雲也指出，新版財劃法未幫助各地方發展，反而擴大城鄉差距，當中水平分配公式偏重人口及營利事業營業額指標合計占75%，從營業額來看，像台北市就可因此增加117億，是各縣市最多。

莊翠雲補充，這些計算根據條文有些還有語意不清、邏輯有問題之處。國庫署署長陳柏誠舉例，新法條文分別針對給台灣省的直轄市、縣市跟離島是不同分配比例，比如營利事業營業額母數比例，他用全國去看，另外是三離島，也就是22分之3，剩下19要再去分配是分配不出去的，財政部也是透過自己的假設去試算。

▼財政部長莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）

陳淑姿則表示，三讀的財劃法修正案，中央須再增加釋出財源 3753 億元，占整體歲入9%，連同一般性補助款2501億元，占6%，二者合共占15%，由於並未通盤考量事權劃分，非常不合理，另修法後地方自有財源將大幅增加，卻再要求保障一般性補助款金額，也有問題，部分地方獲配財源將超過歲出所需要，代表不需要自籌財源，對整體財政紀律會有影響。

陳淑姿也說，在一般補助款不能減少下，中央又要釋出財源，以明年度為例，扣掉不得刪減的法律義務支出，中央其餘歲出1 兆 3181 億元(約占 42％)，須刪減約28％，也就是像國防經費等都會收到影響。

陳淑姿更指出，因財劃法修法未明定施行日期，而依規定新法應自公布日施行，即自公布日起第3日生效，將影響目前已送立法院審議之 114 年度中央政府總預算案及各級地方政府預算，須全面配合辦理追加減預算。因相關作業繁複難於短期內完成，將造成預算秩序之混亂，對於各級政府政務推動及國家整體經濟發展均有不利影響。

▼行政院發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）