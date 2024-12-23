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葉元之為《財劃法》轟蘇巧慧嘴砲王　綠議員：新北少200億邏輯在哪

▲▼葉元之 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨20日強勢通過《財政收支劃分法》修正案，綠委蘇巧慧批評，修法過程荒謬，國民黨版本更擴大台北與新北之間的人均稅款差距。藍委葉元之則表示，蘇巧慧嘴砲個性，只出張嘴，怎麼沒有任何動作？對此，民進黨蘇系新北市議員翁震州今（23日）回擊，國民黨從第一個版本的130%變成最後一個版本的69%，新北市足足少了200億，而花東跟連江都暴增到200%以上，請問國民黨跟葉委員這調整的邏輯在哪？

葉元之22日發文諷刺，蘇巧慧的嘴砲個性，只出張嘴，什麼事都不做，站著講話不腰疼。如果蘇巧慧認為新北應該拿最多，怎麼沒提任何財劃法版本，財劃法從本屆上個會期討論到現在，蘇巧慧沒有任何提案，而且蘇巧慧做了8年多立委，更不要說她父親蘇貞昌還做過行政院長，怎麼沒有任何動作？

葉元之表示，中央政府總預算一年3兆1500億，即便分給地方3000億，還有2兆8000多億，而且一年稅收都平均超徵4000億，是要影響什麼？在財劃法修法過程，可以發現民進黨不是吳思瑤這類的騙子，就是蘇巧慧這類的嘴砲王，可憐啊！

對此，翁震州回擊，其實從葉委員臉書發文下面的留言，就可以知道民眾對國民黨這次三個惡法修法多麼憤怒，國民黨把中央每年要拿來補助地方做社福、捷運、國防等建設的錢，透過連國民黨立委自己都不知道過程的黑箱作業，最後做出對新北市民不公平的方案，一次從中央拿走3800億。

▼國民黨立委葉元之發文批評蘇巧慧，反對民眾留言。（圖／翻攝自Facebook／翁震州）

▲▼國民黨立委葉元之批評蘇巧慧發文，反對民眾留言。（圖／翻攝自Facebook／翁震州）

翁震州質疑，但新北市增加幅度，卻從國民黨的第一個版本的130%變成最後一個版本的69%，新北市足足少了200億，而花東跟連江則都暴增到200%以上，請問國民黨跟葉委員這調整的邏輯在哪？

翁震州指出，修法前，新北市的人均跟台北市的人均約差一萬。但修法後台北、新北的人均卻差到兩萬多，越差越多、差距更加擴大、更加不公平，請問國民黨與葉委員的調整理由又在哪裡？

最後，翁震州強調，三大惡法修法過程完全不跟社會溝通，修法過程黑箱、內容草率又粗糙，難怪民眾會如此憤怒，他支持賴總統和行政院，要窮極一切憲政手段來捍衛人民權益並健全、均衡國家發展。

▼民進黨新北市議員翁震州是立委吳秉叡子弟兵。（圖／Facebook／翁震州）

▲▼民進黨立委吳秉叡助理翁震州翁震州。（圖／Facebook／翁震州）

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