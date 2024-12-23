法律諮詢「12人有5人問這事」　70歲奶奶吐苦水！律師超不忍

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，單看上個月全台詐騙財損就超過126億元。律師王至德日前透露，當天12人來法律諮詢，就有5人是被詐騙的，其中還有一位70多歲奶奶，這讓他不禁感慨，但也不忍心告訴對方「9成9的機率是拿不回來了。」

王至德日前在臉書提到，今天去法律諮詢，12個人來問，有5個是被詐騙的，前來詢問該如何解決，「占了接近一半的諮詢名額，繼地檢署、法院之後，法律諮詢也要被癱瘓了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著表示，有位70多歲的老奶奶，說她被詐騙到拿房子去抵押借錢；然而，聽完老人家的闡述，他卻不忍心告訴對方，「妳的錢9成9是拿不回來了......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛回應，「詐騙島，上層共犯不作為，基層無奈被淹沒」、「除了自己想辦法不要被騙以外，有其他方法可以幫助別人嗎？我有學生也是為了演唱會門票，被騙了幾萬塊」、「我的老天鵝啊！台灣怎麼了」、「經濟火車頭」、「投資詐騙真的好多」。

另外，根據內政部警政署統計，全台11月詐騙財損達126億7594.7萬元，其中新竹縣增幅最大，單月被騙了6.1億。