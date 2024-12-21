假投資詐騙高風險　小港警分局邀網紅寧寧拍反詐宣導片

記者吳世龍／高雄報導

根據內政部警政署的數據，假投資已經成為詐騙手法的第一名。為了防範詐騙集團，小港分局特別結合台灣中油股份有限公司潤滑油事業部，拍攝反詐影片來提醒民眾，不要將一輩子存下的錢送給人點，投資到府收款、面交就是詐騙。

反詐宣導影片中，邀請臉書擁有295萬追蹤的網紅寧寧（趙采瑄）擔任投資女，由小港分局警員孫祐誠、警員呂志豪擔任警察歌手，警員陳偉碩擔任詐騙理專。該影片簡潔有力，讓民眾琅琅上口，印象深刻。

▲▼假投資詐騙高風險，小港警分局邀網紅寧寧拍攝反詐騙影片宣導。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局長陳楨筌呼籲，只要聽到關鍵字「高報酬零風險」、「投資獲利穩賺不賠」、「投資面交」等關鍵字就是詐騙，且來路不明電話切勿隨意接聽，應循正當投資管道。他也提醒，網路或通訊軟體line 之投資廣告訊息，皆屬詐團常見手法，接獲陌生人要求加好友，勿再言談之中透露太多個人資訊，聊天可以，借錢免談。

小港分局希望透過動力警車反詐影片，讓更多齡層的民眾了解到詐騙手法，進而防止民眾受騙。他們更特別製作石虎及熊熊造型刑警吊飾、警車造型小吊飾、中油寶寶造型周邊商品等24個獨家好禮做為有獎徵答活動獎品。