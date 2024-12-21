10歲少女偷拍「媽媽內衣照」只為換遊戲幣！　慘遭網友桃色詐騙

▲少女偷拍了自己與母親的內衣照給網友，慘遇詐騙。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名10歲少女因為誤信詐騙分子，在對方要求下，拍攝自己與母親的內衣照等性暗示照片傳給對方，深信可以藉此換取遊戲幣。沒想到騙子卻進一步要求她拍母親的裸照，少女最終不堪威脅與恐嚇，向母親坦承整起事件。

根據The Thaiger報導，泰國一名母親向警察報案稱，自己的女兒在網路上遭到詐騙分子騙取不雅照片，但是卻被警察拒絕受理，而她也將此事公開，並呼籲家長多與小孩交談，注意小孩的情況，避免遇到孩子在網路上被騙的情況。

該名母親表示，她10歲的女兒喜歡玩線上遊戲，因此結識了一名網友。沒想到女兒卻遭到對方脅迫，要求拍攝她與母親的露骨性暗示照片，以換取遊戲中的遊戲幣鑽石，以換取虛寶。

少女最初聽從騙子的要求，拍了自己和母親的內衣照給對方，隨後對方更進一步要求她拍下媽媽洗澡的裸照。少女嚇得連忙拒絕，怎知騙子便開始威脅她，要將她做的事情告訴她的母親和其他家人，讓小女孩嚇得痛哭流涕，還錄下自己哭泣求饒的語音訊息傳給對方。

少女最後不堪心理壓力，向媽媽坦承整件事，而媽媽則氣憤地帶著女兒到警局報案，不過警察卻以「不知道騙子的身份，無法偵辦」為由，拒絕受理案件。少女的母親非常失望和無助，因此只能將女兒的經歷和警察的冷漠態度公開到臉書，並提醒其他家長，務必經常注意小孩的情況，以免被騙。