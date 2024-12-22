比上周多！本周台人被騙30億元　「這3天財損破5億元」

▲國內詐騙案頻傳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
記者施怡妏／綜合報導
根據內政部警政署統計，全台11月詐騙財損達126億7594.7萬元，其中新竹縣增幅最大，單月被騙了6.1億。檢視本周（12/15至12/21）詐騙數據，台人被騙30億4878萬元，比上周多了3.7億元，不過件數少了74件，本周為3943件；其中在12月17日財損最多，一天就財損5億9973萬元。
|日期
|事件數量
|詐騙金額（元）
|12月15日
|408件
|2億421.8萬
|12月16日
|627件
|5億84.6萬
|12月17日
|659件
|5億9,973.3萬
|12月18日
|608件
|4億614.5萬
|12月19日
|599件
|4億8,555.4萬
|12月20日
|607件
|5億8,242.3萬
|12月21日
|435件
|2億6,986.5萬
|總和
|3943件
|30億4878萬元
根據「165打詐儀表板」數據顯示，本周（12/15至12/21）財損金額為30億4878萬元，比上周多出了3億7091萬元。其中有3天都破5億元，又以12月17日財損最多，高達5億9973.3萬元。
而詐騙手法件數最多的前三名，依序分別是假投資詐騙（987件數），財損17億4486.9萬元；第2名為網路購物詐騙，共523件，財損2284.4萬元；第3名為假買家騙賣家詐騙，共有343件，財損3228.1萬元。
|詐騙類型
|事件數量
|詐騙金額
|假投資詐騙
|987件
|17億4486.9萬
|網路購物詐騙
|523件
|2284.4萬
|假買家騙賣家詐騙
|343件
|3228.1萬
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