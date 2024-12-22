比上周多！本周台人被騙30億元　「這3天財損破5億元」

▲國內詐騙案頻傳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署統計，全台11月詐騙財損達126億7594.7萬元，其中新竹縣增幅最大，單月被騙了6.1億。檢視本周（12/15至12/21）詐騙數據，台人被騙30億4878萬元，比上周多了3.7億元，不過件數少了74件，本周為3943件；其中在12月17日財損最多，一天就財損5億9973萬元。

日期 事件數量 詐騙金額（元） 12月15日 408件 2億421.8萬 12月16日 627件 5億84.6萬 12月17日 659件 5億9,973.3萬 12月18日 608件 4億614.5萬 12月19日 599件 4億8,555.4萬 12月20日 607件 5億8,242.3萬 12月21日 435件 2億6,986.5萬 總和 3943件 30億4878萬元

根據「165打詐儀表板」數據顯示，本周（12/15至12/21）財損金額為30億4878萬元，比上周多出了3億7091萬元。其中有3天都破5億元，又以12月17日財損最多，高達5億9973.3萬元。

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而詐騙手法件數最多的前三名，依序分別是假投資詐騙（987件數），財損17億4486.9萬元；第2名為網路購物詐騙，共523件，財損2284.4萬元；第3名為假買家騙賣家詐騙，共有343件，財損3228.1萬元。