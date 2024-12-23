南韓外交部次長戒嚴事態後「首度訪美」　強調不會見到川普

▲南韓外交部次長金烘均將訪美會晤美副國務卿坎貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、制定逮捕計畫，最後因此遭到國會通過彈劾，使得全球高度關注南韓民主制度發展。在此之際，南韓派出外交部次長金烘均先後訪問美國、日本，預計會晤美副國務卿坎貝爾，針對美韓同盟、美日韓合作、北韓（朝鮮）問題等進行協商。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓派出外交部次長金烘均預計22日至26日出訪美國與日本，期間將在美國停留至24日，他在飛抵華盛頓杜勒斯國際機場後接受現場記者訪談，表示儘管此次出訪並無計畫會晤美國總統當選人川普、或是接洽川普團隊幕僚，不過南韓其實從美國總統大選前就持續與川普溝通，最近更詳細解釋南韓國內情況。

針對是否與川普方面達成詳細溝通？金烘均表示，「儘管已經針對目前的狀況持續溝通，並沒有特別需要多做其他說明，但未來仍會透過各種途徑，無論是目前南韓的政局，或是針對韓美同盟的重要性、美日韓3國合作的持續性，繼續向川普方面多做說明。」

金烘均解釋，他認為其實從川普首度就任美國總統後，美日韓3國便正式開始合作，美日韓3國更在拜登政府時期加強合作，因此他預估川普重返白宮以後，美日韓3國合作仍將持續取得進展。

金烘均透露，南韓國務總理韓悳洙「代理」總統職務後，政府各部門更是加強合作，全面準備應付川普第二任期，同時外交部更籌組「美國新政府對外政策專案小組」（TF），本月17日召開首次會議。

金烘均預計將在美國停留至24日，期間將於當地時間22日會務美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell），並在華府和各大智庫關係人士交換意見，而在與坎貝爾的會談中，將談論在韓美同盟與美日韓合作下所達成的各種成果。

金烘均表示，南韓與美國皆意識到雙方政府高層人士必須定期展開交流，因此這次由他率先出訪美國。他也透露，在經過戒嚴事態以後，南韓再度向全球展現民主主義堅韌的修復能力，因此讓美國重實兌於南韓民主主義的信心、堅定認為美韓同盟的穩固不會因此改變。