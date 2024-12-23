女摸黑上廁所被「超粗大巨蛇」咬一口　專家驚：25年來第一次

▲女摸黑上廁所被咬傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子半夜去家中廁所時，沒有開燈的她直接坐在馬桶上，突然感覺到一陣刺痛，原本還以為是丈夫在馬桶上亂放東西，沒想到打開燈發現，馬桶下竟然躲著一條蛇。

居住在德州雪松溪(Cedar Creek)的女子瑪麗亞(Maria Jaimes)，15日凌晨4時30分在家中上廁所時竟然被蛇咬傷。瑪麗亞表示，由於當時還是凌晨時間，所以她上廁所時覺得沒有必要打開燈，就這樣摸黑坐在馬桶上。

瑪麗亞坐在馬桶上後，突然感覺到腿部一陣刺痛，「我覺得有東西在我腿上，以為是丈夫把東西亂放，所以我打開燈，發現馬桶下面有一條蛇」。照片中可看到，一條鼠蛇(Rat snake)竄到馬桶坐墊下，後來又盤據在浴室地板上。

瑪麗亞雖然害怕仍拍下照片，因為她覺得如果沒有照片為證的話，沒有人會相信她的話，懷疑鼠蛇可能是從通風口爬進來，幸好鼠蛇雖然體型看起來很嚇人，但是無毒，後來與丈夫在通風口加裝鐵網。

罕見事件讓防治害蟲專家布朗(Alan Brown)表示，他從事這行25年來，當地從來沒發生過類似事件，「我一直以為這就像是都市傳說一樣，沒想到真的發生了」。