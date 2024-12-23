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聖誕節6禁忌曝！耶誕樹擺「這1處」擋光財路　6招開運旺到明年

（示意圖／翻攝自pexels）

▲聖誕樹擺錯地方會擋住家中財運。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

週三（25日）即將迎來聖誕節，不少民眾也會在家中擺放耶誕樹應景。對此，運勢粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》也公布聖誕節相關的開運方法與禁忌，並特別提醒，聖誕樹絕對不能擺在靠近家門一處，否則會阻擋財運。

小孟老師列出聖誕節相關禁忌：

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1.聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置：因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2.吃聖誕餐不要剛好13人：因為西方13是不吉利的數字。原因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3.不要穿黑衣：聖誕喜紅忌黑，與東方習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4.聖誕燈泡不掛房間：聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5.交換禮物不宜送手套：西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6.交換禮物不宜送黃色系禮物與包裝紙：西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

小孟老師公布聖誕節6招開運方法：

1.穿紅色衣物：

聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

2.在壁爐旁或床頭放個小襪子：

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3.聖誕樹上掛星星：

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4.可在明亮處放一頭鹿：

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也是抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5.放十字架：

平安夜是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6.平安夜要掃塵：

西方某些地區和東方習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的就是除舊佈新。

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