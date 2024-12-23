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綠委喊衝！青鳥竟「撞倒自己人」害長者住院　肇事者至今神隱

立法院外有上千名青鳥集結抗議藍白修法，並試圖進入立法院，與駐衛警爆發肢體衝突。（圖／周志龍攝）

▲文思革立法院外有上千名青鳥集結抗議藍白修法，並試圖進入立法院，與駐衛警爆發肢體衝突。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

立法院藍白黨團力拚《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修法三讀，沒想到19日晚間9點多，民進黨突然打破玻璃從側門夜襲立法院議場，還用大鎖及3秒膠封死大門，並占領主席台癱瘓議事。綠委沈伯洋等人最後甚至煽動支持者違法衝撞立法院。如今鬧出不小爭議的「青鳥們」也瘋傳開始在網路上找戰犯，因為有挺民進黨的老人家，在群眾運動時被青鳥自己人撞倒住院，肇事者至今仍不願站出來道歉及負責。

「青鳥找戰犯！」臉書粉專「文思革」PO出截圖稱，「年輕的青鳥大喊不要衝，把老青鳥推開。現在老鳥住院了。鳥群尋人，要找年輕的青鳥出來負責。」

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只見Threads社群平台的轉發貼文截圖顯示，疑似有青鳥發文譴責同陣營的不明人士「嘴上喊著不要衝，結果先衝上去把老人家撞到住院？本末倒置，不對藍白、卻對自己人暴力相向！ 」原PO也氣憤直呼，「有人認識這名男子的話請他出來！道歉、負賠償與刑事責任！」

（圖／翻攝自Facebook／文思革）

▲畫面中是一個穿黃色雨衣的青鳥。（圖／翻攝自Facebook／文思革）

而Threads轉發貼文的原文則寫著，「有人認識他嗎？如果認識請他出來面對，拜託大家幫忙轉發！」透過照片可以發現2位穿黃色雨衣的民眾撞在了一起，但畫面不是很清楚。

貼文曝光後也引發網友熱議，「狗咬狗什麼的我最愛看了」、「革命沒有在流血的嗎？現在要求負責所以都在演囉？」「誰叫沈伯洋叫你們衝你們就衝」、「好激烈的面試大會」 、「他們的重點是，對藍白暴力弄到住院是可以且合法的？」「傻鳥就傻鳥還青鳥」、「綠營肉搜網絡霸凌專家那麼多還怕找不到人？」 「老青鳥卡住面試一號位置，被推正常」 、「很有既視感，大約在文革時期」、「他的意思是只要是藍白，老人家也沒關係啦」、「青鳥弄死老鳥再推給敵對陣營，這是它們的孽畜文化」、「我瘋起來，連自己人都打！」

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