「婆婆只要孫」聯手兒子把媳婦趕出門　她斷聯33年提告求離婚

▲婆婆只要孫子，竟把媳婦趕出門，狠心夫不但不挺，還跟她斷聯33年。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

新北一名女子小美（化名）1990年跟小明（化名）結婚，隔年就產下1子，後來兩人因工作問題發生爭執，不料小明竟聯手婆婆帶走兒子，婆婆甚至將她直接趕出家門，雙方至今33年都沒有聯繫，她因此到法院提告小明，請求法官判准2人離婚。

根據法院判決書指出，小美出庭指控，她1990年12月跟小明舉行公開儀式宴客，婚後於1991年產下1子，由於當時小明沒有工作，她告訴小明若繼續不找工作，兒子登記名字時就跟自己姓，不料小明卻跟婆婆合作將兒子抱走不讓她接觸，婆婆後來更直接將她趕出家門。

小美指出，她被趕出門後，至今33年都未跟小明聯繫、未再共同生活，婚姻名存實亡，請求法官判准2人離婚。

小美的妹妹出庭證稱，姊姊跟小明是在八里的住家辦桌請客，請了50桌，姊姊當天有穿婚紗，只是沒有拍婚紗照，小明也是當地人，當年夫家（小明家）請1次、娘家（小美家）也請1次，娘家是夫家請完隔天請的，請了30桌，兩人也有敬酒，大家都知道是喝喜酒。

小美的妹妹繼續說，姊姊跟小明已經30多年未同住，原因是婆婆把姊姊趕出門，姊姊現在居住在新莊，她偶爾上門卻從未看過小明，兩人已沒有繼續來往。

新北地院法官認為，根據當年的婚姻法，小美跟小明雖然未辦理結婚登記，但雙方已舉辦公開儀式，且現場有2人以上之證人，顯見2人確實有婚姻關係，然而小美由於小明母親因素，結婚後1年就搬離2人共同住處，且從此33年間都毫無往來，顯見雙方主觀上已無意維持婚姻，審酌後判准2人離婚。