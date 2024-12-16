空姐愛上換妻！辦250人大型色色派對　一票人候補排爆

▲空姐奧莉維亞在還沒出社會的時候就認識現任丈夫蓋奇，兩人2012年結婚，並在8年前嘗試換妻。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名空姐與丈夫結婚12年，兩人當初一見鍾情，順利步入禮堂，並在婚後某次枕邊細語之後開始嘗試換妻，至今已有8年，包括舉辦250人出席的大型色色派對。

每日星報報導，32歲空姐奧莉維亞（Olivia Masterson）在還沒出社會的時候就認識現任丈夫蓋奇（Gage），在2012年結婚，並在8年前嘗試換妻。奧莉維亞透露，在某次房事結束之後，兩人在床上聊著天，突然蓋奇詢問她是否想和女生一起玩，她坦白回答已經有過類似經驗。

這段對話讓兩人決定探索從未涉獵過的領域，且奧莉維亞也決定，任何形式的新嘗試都要與丈夫一起，「我不想要一個人，需要和蓋奇一起」。經過6周視訊通話之後，兩人與另一對更有這方面經驗的夫妻接上線，前往對方住處，女生上樓之後，男生在樓下做溝通，說好換妻過程的一切規則，什麼事能做、什麼事不能做，隨後上樓加入女生的行列。在結束之後，奧莉維亞與蓋奇迫不及待想衝回家繼續溫存。

蓋奇是應用程式SwingHub執行長，奧莉維亞則是一名空姐，兩人很少有時間能夠一起度過周末時光，但若有時間就會舉辦大型活動，像是今年聖誕活動就有250人要參加，還有另外50人排隊候補。奧莉維亞稱，這是慶祝年末的好方法，可以盛裝打扮，和志同道合的人玩得盡興。