女兒養到18歲！悲情男一驗DNA驚覺「不是親生的」

▲廣東東莞一名男子養了女兒18年，驗DNA才知道不是自己的親生女兒。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省東莞市一名古姓男子與妻子結婚多年，育有2名女兒，沒想到一家人一起生活10多年，古男近日帶大女兒做親子鑑定，發現大女兒竟非他的親生女兒，氣得將妻子告上法院，要求離婚、賠償23萬元（人民幣，下同，約新台幣102萬元）。

綜合陸媒報導，古男與黎姓妻子18年前結婚，婚後過沒多久，妻子便有了身孕，讓古男相當興奮，沒想到才剛結婚不久，就準備要當爸爸。

一家人快樂生活一段時間，黎女又再度有了身孕，古男迎接二女兒的到來，一家三口變成一家四口，讓他相當開心。沒想到，一家人生活了18年，古男今年帶著2位女兒做親子鑑定，卻發現大女兒並非自己親生的，讓他相當憤怒，氣得將妻子告上法院，要求賠償23萬元（約新台幣102萬元）。

對此，黎女則出面喊冤，在結婚的當下，她就已告知丈夫，自己懷有身孕，且當時還沒跟丈夫發生過性關係，「他心裡面沒數嗎」，如今反而過來冤枉她，丈夫實在太沒良心。

古男聽完妻子的說法後，不甘示弱回擊，不曉得當時妻子懷了別人的孩子，如果知道的話，當時絕對不會迎娶，「誰會幹那種傻事嘛？」

夫妻倆一起生活將近20年，如今對簿公堂，經過調解後，雙方最終達成協議，二女兒由古男撫養，黎女則是補償5萬元（約新台幣22萬元）給丈夫。