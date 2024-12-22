應變會議談到「蔡壁如回來領導民眾黨」？　江和樹：哪有時間討論她

▲民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（圖／江和樹提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於日前傳出向法院聲請寄送「請辭黨主席」書信，使民眾黨緊急應變小組21日召開臨時會議，最大共識仍為「強力慰留柯文哲」；但外傳中央委員林富男一度詢問「若（前立委）蔡壁如回來領導大家要嗎？」擔心很多人會跑掉，而不少與會者則相視微微點頭。對此，與會的中央委員江和樹22日否認，直言「哪有時間討論蔡壁如？」

針對外傳林富男詢問「若蔡壁如回來領導大家要嗎？」並擔心蔡壁如若回來，有可能很多黨中央幹部會跑掉，而與會者則相視微微點頭？江和樹22日表示，昨天的緊急應變中心是討論，如果柯文哲被起訴後該怎麼辦，以及柯文哲辭職慰留這部分，「哪有這個時間討論蔡壁如的問題？」

江和樹提及，別忘記蔡壁如一直以來跟黨中央有良好關係，從來沒有離開過大家，「她現在不是我們民眾黨的人嗎？不要忘記了，她是催生我們民眾黨成立的人，不要在這時間見縫插針。」且自己昨天就在會議中，從頭到尾沒聽到大家討論此事，說出這些消息根本都是假的。

江和樹強調，現在民眾黨被外界操弄成這樣，外界還要一直搞自己人，「我相信蔡壁如不是能被操弄的，黃國昌也都是一樣，全體上下現在努力讓柯文哲趕快出來，2026、2028還給柯文哲一個交代，也給民眾黨一個機會。」