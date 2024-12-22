新北點將／蘇巧慧、林右昌暗自較勁　1黑馬浮出、春節後動向明朗

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉不到兩年，新北市長侯友宜即將八年任滿，民進黨力拼藍天變綠地，黨內開始點將，包含最早表態的綠委蘇巧慧，早已跨出選區四處跑；潛在候選人、民進黨秘書長林右昌也積極參與新北地方宮廟行程；基層也傳出，蘆洲資深立委林淑芬也有參選呼聲，三個戰將各自有動作，黨內暗潮洶湧，地方議員也還在觀望。

民進黨已經多年未在新北市執政，上次已經要追溯到老縣長蘇貞昌，此次三連霸綠委蘇巧慧早早表態，更搶下新北市黨部主委之位備戰，也多次跨選區在大新北地方勤跑基層，而蘇巧慧在新北耕耘已久，加上蘇系地方組織的資源，一直都被視為綠營競選新北市長最有力人選，也早就被藍營可能參選人列為最大假想敵。

但近期一篇引述綠營人士的報導指出，蘇巧慧具全國知名度，長期耕耘樹林鶯歌選區鄰近桃園生活圈，可以當「新北、桃園活棋」。儘管蘇巧慧快速澄清自己是報名「新北場」，同派系立委張宏陸受訪也說，必須要對選民負責，而不是像玩跳棋，隨便的擺地方。相關放話仍讓蘇系人士則憂心，最大敵人恐怕不在黨外。

民進黨秘書長林右昌「鴨子划水」，多次被點名可能參選新北市長，面對媒體多次提問，林右昌始終強調，「年初才剛選舉完，不要一直想選舉。」他也表示，人選很重要，也包含國際經驗等等，大家都希望盡早確定，但提的早不如提的巧，相信其他政黨一樣都有相關提名機制，就按照程序來走。

雖然林右昌參選態度曖昧，但事實上他藉由正國會地方鄰里組織系統，頻頻往新北地方拜廟、跑行程，企圖心頗強，隸屬湧言會的新北市議員李宇翔日前受訪時也斷言，林右昌要選的機率「應該超過70%」，且林若要初選，自己一定會幫忙，因為跟林比較好，且新北選區太大，民進黨想選贏需要淺藍選票，但初選結束後，一定會支持黨的候選人。

事實上，在基隆市長謝國樑罷免案失敗後，為此投入許多心力的林右昌受傷頗深，一度被認為已無望挑戰新北市長大位，而林右昌日前先後代表黨主席賴清德出訪美國、日本，更拜會「日本鐵娘子」高市早苗、青壯派領袖小林鷹之等重要政界領袖。被部分黨內人士視為「敗部復活」。

有綠營人士指出，賴清德經營對日關係多年，與前首相安倍交情深厚更累積不少日本人脈，此次派林右昌赴日，更顯得對他倚重與信賴，後續內閣安排與縣市長選舉，林右昌將是一大活棋。林右昌訪日回歸後，仍持續積極在地方拜廟、跑行程，雖然嘴上未說破，但綠營基層都看在眼裡。

有地方人士直言，林右昌是部長級政治明星，在基隆政績有目共睹，最近也積極跑行程，但是否參選可能要看春節期間的動態，會更明朗。該人士也強調，秘書長終究是輔選角色，若真要參選應先辭職較為妥當。

相較蘇巧慧、林右昌兩人暗自較勁、已經飄出煙硝味，近日也有媒體點名第3人選，就是蘆洲資深立委林淑芬，林是大砲性格，不時痛批黨內亂象，對於同黨閣員質詢也毫不手軟，前食藥署長吳素梅、前勞動部長許銘春、工程會主委陳金德等，都曾被她糾錯砲轟，問政風格剽悍，是王世堅外，另一黨內烏鴉代表，林也因此頗獲跨黨派民眾好評。

事實上，林淑芬曾兩度取得新北市立委最高票，過去也有多次被點名「更上一層樓」，但始終只聞樓梯響，有綠營地方人士觀察，林淑芬一年多來動作頻頻，曾因黃國昌不了解果菜市場議題就發表評論動怒，批黃國昌為了選新北市長「跟在侯友宜後面」，近期也砲轟許銘春、何佩珊等爭議官員，聲量頗高，然而，林淑芬參選傳聞此次一樣只聞樓梯響，最後人選，究竟是蘇巧慧、林右昌「終有一戰」、還是三位黨內明星級戰將「三腳督」都還未明朗。