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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營拍板全力慰留柯文哲　他脫口「蔡壁如回來領導大家要嗎？」

柯文哲請辭民眾黨黨主席，黃國昌是黨內呼聲高的代理主席人選，被喻為創黨之母的蔡壁如也被基層點名。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪汙弊案遭羈押，有意辭去黨主席的他，日前向台北地院聲請解除禁止通信，盼交付辭職聲明給民眾黨，台北地院昨（20日）裁准，聲明書由柯文哲簽名後交付民眾黨祕書長周榆修。本刊掌握，民眾黨內部今（21日）下午舉行緊急應變小組會議，在身兼小組召集人之一的黨籍立委黃國昌主導下，不到半小時即拍板定調，全黨上下全力慰留柯文哲留任主席。

不過，因民眾黨秘書長周榆修至開會前仍未收到柯文哲的辭職聲明，因此即便會中定調全力慰留柯，但黨中央等到收到柯的辭職聲明後再對外宣布。

白營知情人士轉述，黨緊急應變小組今天下午1點開會，約2個半小時的會議共有10多人參與，但僅花不到半小時討論柯文哲請辭一事，對於柯請辭後黨章如何詮釋、代理主席人選等議題幾乎完全沒著墨，旋即迅速拍板定調現階段「全力慰留柯文哲」，剩下的時間全都在討論一旦柯遭起訴後的政治攻防及後續因應。

與會人士轉述，今天下午會議一開始就討論柯請辭主席一事，但當黃國昌提出全力慰留柯之後，幾乎沒有人表示不同意見，過程中，也未一一針對主席辭職的黨章解釋、代理主席問題開放討論，旋即拍板定調。

該人士轉述，會議中，同樣身兼小組召集人之一的中央委員林富男一度直言，中央委員下月19日改選後，他與黃國昌都可能不再是中央委員，還問：「若蔡壁如回來領導大家要嗎？」並指，蔡回來，有可能很多人都會跑掉（指現職黨中央幹部）。語畢，不少與會人士相視微微點頭，但均未開口回應，最後應變小組即定調現階段全力慰留柯主席。

林富男稱他與黃國昌未來可能不是中央委員一事，是因本刊昨（20日）報導披露，目前代理主席人選以黃國昌及林富男呼聲高，但黃目前是黨的「當然中央委員」而有資格成為代理主席，是因他具有民眾黨立法院黨團總召的身分，但據傳黨籍立委私下有默契，黨團三長只做一年，因此黃若下個會期不再是黨團三長，也將隨之喪失當然中央委員的身分，而無資格成為代理主席；至於林富男當初是由主席（即柯文哲）指派的「指定中央委員」，並非由黨代表選舉產生，因此下月19日中央委員改選後，他將不再具備指定中央委員的身分而失去代理主席的資格。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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