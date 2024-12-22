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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一個月前稱沒興趣！蔡壁如今宣布「參選中央委員」　當上就辭市政顧問

▲▼柯文哲政治獻金案，蔡壁如北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡壁如。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨預計在2025年1月19日舉辦中央委員及中評委選舉，由於民眾黨主席柯文哲日前傳出，向法院聲請寄送「請辭黨主席」書信，而中央委員可獲得「代理黨主席」資格，因此「黨中央派」、「蔡壁如派」之間角力備受高度關注。今年11月曾經表態沒興趣選中央委員的台中市政顧問蔡壁如，22日鬆口要參選，並公布自己2大方向。

蔡壁如22日下午於中正紀念堂受訪時表示，自己大概在12月16日經過深思熟慮後決定要參選民眾黨中央委員，剛好隔天（12月17日）有新聞傳出，柯文哲想解除書信的禁令傳達辭黨主席，「我想這都是一些巧合。」但也認為柯文哲一定是經過深思熟慮、基於對民眾黨的愛，不想因為冗長司法妨礙民眾黨往前走。

蔡壁如提及，自己下決定後，這幾天都有尋求黨內一些想法，「對我來說，就是整合黨內意見。」黨內過去都說多元包容，每個人可以表達自己的想法，在民眾黨此時此刻低迷情況下，希望大家團結在一起，「各方角力一些什麼小吵小鬧的事情，我想就先暫放一邊，大家團結一致思考，接下來柯文哲起訴或接下來民眾黨何去何從，怎麼讓民眾黨往前走？」

儘管今年8月批評立院民眾黨團主任陳智菡「搞不清狀況」、「很多公務員就有政黨，難道大家都不能參加黨務活動？」但如今想參選中央委員，是否會請辭台中市政顧問？蔡壁如回應，「因為公務員不能具有黨職，這部分我是理解的，所以我會去思考這件事情，如果當選，我應該會辭掉公務員職務。」並會跟台中市長盧秀燕請益。

而蔡壁如也說明自己的2大方向，第一「對內尋求團結」，要把大家都團結起來，透過溝通協調妥協；第二「尋求外援」，看外部支援能否協助民眾黨度過低迷民調，因為「很多人都覺得民眾黨2026是不是要泡沫化、要團滅了？」其實自己也曾情緒低迷，但後來想說「創黨有我一份責任在」，基於此責任，就要盡所能去做，「如果我盡力去做了，做得不夠理想，那至少對我來講已經盡力了，沒有任何遺憾。」

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