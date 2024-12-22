台東縣議會+公益團體+台灣大車隊　攜手做公益

▲台東縣議會與車隊攜手一起做公益。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議會21日與台灣公益社會實踐協會暨台東縣好事日常教育基金會及55688台灣大車隊，於台東成功親子館，共同舉辦「聖誕心意傳愛行動」，為台東偏鄉早療的家庭與孩童帶來特別的聖誕佳節慶祝活動。

現場安排泡泡秀、手作體驗等活動，臺東縣吳秀華議長與車隊代表，也致贈精心準備的聖誕禮物，給現場的早療孩童，一同歡慶聖誕。

台東縣議會議長吳秀華表示，感謝協會多年來深耕台東，無私付出，也對台灣大車隊提供交通支持，讓有早療需求的孩童與家庭，可以一同參與聖誕活動，至上謝意;台東受限於地理因素以及交通不便，對需要早療的孩子而言，無論是接受療育還是參與活動，都需要更多資源的挹注以及社會大眾的關心。

台灣公益社會實踐協會代表指出，希望每一位孩子都能在最需要的時刻，獲得最適合的支持。很高興能夠透過本次活動，讓更多人注意到早療的相關議題，以及偏鄉交通上的限制。

台灣大車隊代表也表示，很榮幸能夠在佳節協助接送孩童參與聖誕活動。用實際行動為有需要的人提供協助，是企業社會責任的體現，未來也會持續努力。

吳秀華最後呼籲，早療孩童的協助以及偏鄉交通正義的議題，都需要更多的關注與支持，讓我們一起持續為孩子們的未來努力。

▲台東縣議會與車隊攜手一起做公益。（圖／記者楊漢聲翻攝）