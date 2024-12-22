慈濟舉辦關山場歲末祝福　縱谷地區參與民眾踴躍領福慧紅包

▲台東縱谷地區參與民眾踴躍領福慧紅包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東部縱谷地區上午天氣放晴陽光普照，來自鹿野、池上和關山在地男女老幼來到「關山老人會」參加慈濟基金會舉辦的「2024臺東歲末祝福感恩會」；活動前在場外還規劃有DIY 手作區和手捲、甜點品嚐的攤位，花蓮精舍師父鼓勵大家有多少力量就做多少事。



近200位的民眾虔誠參與由慈濟基金會舉辦的歲末感恩活動，即使行動不方便或是年長者都有現場服務的「慈濟人」給予協助。活動中也播放今年發生在世界各地包括地震、颱風等帶來的災情，全球慈濟人發揮影響力投入救災、重建等協助，藉由畫面的呈現也感動了現場的民眾。



慈濟上人在影片傳達要愛惜時間，成就福氣，有福氣就有好天氣。人人有愛，人心乾淨，天地就乾淨，人氣、天氣與地氣祥和在一起，就是人間淨土。慈濟基金會2024年以「正念勤修學與覺 精進力行菩薩道」為主軸，除了感恩平安也祝禱2025年天氣、地氣與人氣祥和能平安吉祥；民眾依序從精舍師父手中領取了福慧紅包與祝福，師父鼓勵有多少力量就做多少事，不要心存等待，等待會落空。



來自台東的慈濟師姐陳素珠現場指導民眾「山藥薏仁糕」的製作，以綠豆仁、淨斯五穀糙米、山藥薏仁粉等材料混合，揉糰放入模型中壓實即完成；李鳳凰和張麗雪則是製作「蔬菜捲」，素料裡加入小黃瓜營造出清新口感，品嚐後忍不住再排一次領取就為那無法拒絕的美味。今年的活動了歲末祈福之外，美食區小點心品嚐、小燈籠、盆栽植物等DIY手作都讓今年的活動引起熱烈迴響。