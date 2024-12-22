「穩賺不賠、無風險、高獲利」必定是詐騙！警傳授防詐三步驟

▲警傳授「防詐三步驟」 讓民眾「日日都是平安日」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮加典教會及鸞山村下野教會，於聖誕節前夕扶老攜幼傳福音，並邀請關山聯合所及鸞山派出所派員至會場，針對防詐及交安實施宣講。有鑒於現今「人手一機」，日常生活及通話聯繫等幾乎離不開手機，所以詐騙集團利用臉書、IG、Ｘ(推特)、Threads及LINE等社群軟體，置入名人AI影像，以「保證投資獲利」、「股票投資教學」及「老師帶你當沖賺大錢」等廣告，騙取民眾加入！所長簡文龍提高聲量，再三提醒現場所有民眾，只要是看到「穩賺不賠」、「無風險」及「高獲利」等字眼，必定是詐騙！請大家務必遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，讓大家「日日都是平安日」。

警員陳奕樺於宣講中強調，「全民識詐」已成為當務之急，因為要知道詐騙集團怎麼騙，民眾才知道該怎麼防。所以政府持續運用電視、廣播、網路及各單位機構平台全面放送防詐影片或是警語，就是要讓民眾與時俱進，接收最新防詐知能，方可讓自身財產更加有保障。

所長簡文龍也大聲疾呼，尤其是在「假投資詐騙」方面，請民眾注意「高獲利」、「穩賺不賠」及「老師帶你賺大錢」等關鍵字，切勿因此而受到誘惑，若是那麼好賺，他們自己賺就好，也不用大費周章打廣告，所以只要是電話、簡訊或是廣告說到錢的，十之八九就是詐騙！

若有任何疑慮，務必要謹遵「1聽2掛3查證」防詐三步驟，或立刻撥打165反詐騙專線，或是110報案專線諮詢，亦可直接前往鄰近分駐(派出)所求證，絕對可以避免遭受詐騙之危害。另微型電動二輪車(原電動自行車)自今年11月30日起須掛牌才能上路，監理機關亦會不定期與警察單位排定取締微電車專案稽查，加強路邊攔查及宣導，請民眾儘速完成掛牌並遵守交通法規，以免受罰。

關山警察分局表示，非常歡迎各社區、部落、機關、學校或是鄉(鎮)公所辦理活動時，邀請分局「識詐交安宣講團」或各分駐(派出)所員警前往實施犯罪預防、交通安全、反毒及反詐騙等宣講，期望透過一場又一場的宣講，發揮暮鼓晨鐘之效，喚醒民眾的警覺心，進而成為「詐騙絕緣體」，讓詐騙集團無可趁之機。