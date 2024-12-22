醫師女友「婚前提3條件」討21萬聘金　男嚇爆想分手：我只是普通人

▲大馬一名男子決定與醫師女友結婚後，才發現2人的觀念落差巨大，而萌生分手念頭。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名30歲男子與醫師女友交往多年後，終於進入談婚論嫁階段，不料雙方此時卻因生活水準及思想差距過大，讓男子備感壓力，最終萌生分手念頭。男子在社群媒體公開此事後，瞬間引發熱議，不少網友對他的態度感到不滿，直斥「算什麼男人」。

星洲網引述mStar報導，這名男子指出，他與醫師女友決定結婚後，女友要求他全權負責婚禮籌備，並給予3萬令吉（約新台幣21.7萬元）的結婚聘金，還表示婚後家中大小事務也需由男方處理。

女友給出理由，表示她幾個姊姊的婚姻模式也是如此，認為這是理所當然，但男子坦言，自己只是個普通的市井小民，無力一人承擔這麼多責任，認為雙方的生活水準及觀念差距過大，感到壓力巨大，「我只能祝福她找到更適合她的人。」

男子的貼文在社群媒體曝光後，瞬間引起大量關注與討論。不少網友質疑男子，如果他與女友的職業和生活水準差距明顯，為何當初還要追求女方。有人還直接批評男子，「壓力來了就想逃，算什麼男人？」

有網友安撫男子，醫師的職業確實非常忙碌，因此女友才明確告知他婚後將專注事業，若男子無法接受，就應早作決定。還有網友認為，這起事件不過反映了男女角色的分工問題，而非職業本身，因為事業有成的女性在婚姻中可能出現「女強男弱」的情況，導致男方在婚後需承擔更多家庭責任。