酷航提前1.5小時飛！男沒被通知　到登機口空無一人傻眼

▲酷航一架班機突然提前1.5小時起飛，乘客抵達登機口時才發現空無一人，令他傻眼不已。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新加坡廉價航空公司「酷航」（Scoot）於11月1日執飛的TR456航班，因「運營原因」突然提前約1.5小時起飛，導致乘客無法登機，進一步影響其後續行程安排。目前，酷航已就此事件道歉，並承諾提供補償，但引發的旅客不滿仍持續延燒。

綜合外媒報導，這架航班原定於11月1日凌晨4時50分從樟宜機場飛往吉隆坡，不過酷航卻因為「不明運營原因」，提前至凌晨3時21分起飛。一名乘客抱怨，他當天早已確認航班資訊，卻在抵達登機口時發現空無一人，隨後被告知航班已提前約1.5小時起飛，令他傻眼不已。

▲酷航TR456航班提前起飛。（圖／翻攝自X）

隨後，這名乘客被安排改乘新加坡航空的SQ104航班，該班機於早上7點04分起飛。然而，由於時間延誤，乘客錯過了後續的轉機航班，不得不自費購買3張額外機票，才能繼續完成行程，令他憤怒不已。這名受影響的乘客透露，酷航承諾提供150美元的補償，但至今仍未收到金額。他對此表示不滿，並認為此補償對解決實際問題幫助有限。

酷航對此事件發表聲明，向受影響乘客致歉，並強調已聯繫相關旅客提供「相應的協助」，但酷航未明確表示公司是否曾在起飛前通知乘客調整航班時間一事，也未透露具體受影響乘客數量，更未就航班提前起飛的原因作進一步說明，僅表示調整是基於營運需求。有關航班變動通知方式及措施，仍有待進一步釐清。

報導稱，這已不是酷航首次因航班提前起飛而受到關注。2023年1月，酷航另一班從印度飛往新加坡的航班也曾因「惡劣天氣」提早4小時起飛，導致29名乘客滯留機場。