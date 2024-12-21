　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

▲▼ 當地時間12月20日，馬來西亞交通部長陸兆福宣佈內閣已批准重啓搜尋MH370的計劃。（圖/翻攝馬來西亞KINI TV、百度）

▲ 當地時間12月20日，馬來西亞交通部長陸兆福宣佈重啓搜尋MH370的計劃。（圖/翻攝馬來西亞KINI TV、百度）

記者任以芳／綜合報導

馬來西亞政府昨20日表示，原則同意基於水下探測公司「海洋無限」提出的新方案繼續搜尋失蹤的馬航370航班客機殘骸。據了解，馬國本次合作方式與態度是「沒找到不給錢」，如果找到殘骸，「海洋無限」可獲得7000萬美元。

回顧馬航事件，2014年3月8日清晨，馬航MH370客機在印度洋失聯後，馬來西亞、澳洲和大陸政府三方聯合開展搜索行動，對南印度洋12萬平方公裡海域的水下搜索，最終搜索未果，三方於2017年1月宣佈中止搜索行動。馬航370航班客機失聯10年間，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啓動又中斷。

馬航失聯成為世界航空史最為難解的謎團。載著239名乘客的馬航370客機在印度洋上空神秘消失，其中152人是大陸民眾，至今依然是失聯。當年出現很多光怪陸離的猜測，最終隨著馬航事件淡去。

如今，10年過去，馬來西亞交通部長陸兆福昨天20日開新聞發佈會表示，此次搜尋基於水下探測公司「海洋無限」提供的最新訊息和數據分析進行。馬國交通部對數據進行細緻研究，認為這一基於許多專家研究的新方案是「可信的」，對於「海洋無限」公司這次提出的新搜索區域有信心

「這是尋找馬航370航班客機的又一次努力嘗試，也是我們對乘客親屬的承諾，馬來西亞政府會繼續搜尋。」陸兆福表示，「我們希望這次搜尋能取得積極結果，找到客機殘骸並給家屬一個交代。」

消息傳回大陸後，引起媒體高度關注。早在今年3月，陸媒《紅星新聞》報導稱，海洋無限公司CEO奧利弗·普朗克特透露，在2018年搜索行動失敗後，一直依希望找到馬航。

據了解，公司五年來一直與技術專家合作，有信心重新開始對MH370的搜尋工作，並向馬來西亞政府遞交了一份搜尋提案。新計劃在搜索範圍的精確性、艦隊規模的擴大，以及技術的進步方面均有顯著提升。

▲▼ 當地時間12月20日，馬來西亞交通部長陸兆福宣佈內閣已批准重啓搜尋MH370的計劃。（圖/翻攝馬來西亞KINI TV、百度）

▲馬航部分尋獲殘骸（圖/ 翻攝 澳洲運輸安全局）

大陸官媒《新華社》也昨深夜發布一篇文章，標題為「馬來西亞何以原則同意重啓馬航370航班客機搜尋？」其中，怎麼重啓？如何重啟？該文也指出馬來西亞政府計劃和「海洋無限」團隊身份。

「海洋無限」是一家以海洋機器人技術為特色的水下探測公司，其團隊主要位於美國和英國。2018年1月，馬來西亞政府與「海洋無限」公司曾達成協議重啓搜尋，但經過對總計11.2萬平方公裡海床完成的搜索和圖像蒐集之後，依舊未有結果，當年5月底停止了搜尋工作。

2024年3月，馬航370航班客機失聯十週年之際，「海洋無限」公司宣稱找到關於馬航370航班客機最後出現位置的證據。隨後，「海洋無限」公司將新的搜尋方案提交給馬來西亞交通部。

至於怎麼樣重啓？根據陸兆福介紹，此次搜尋將在印度洋南部約1.5萬平方公里的海底新區域展開，馬國交通部將與「海洋無限」公司協商相關協議條款，預計於2025年年初敲定協議。協議為期18個月，交由馬來西亞總檢察署審查後由雙方簽署。

▲▼ 海洋無限公司的自主水下航行器。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲ 海洋無限公司的自主水下航行器。（圖／翻攝 紅星新聞）

《中國新聞週刊》報導早前報導也釋出消息，參與提供劃界建議的MH370獨立專家組指出，「海洋無限」更新了意向搜尋區域，並再次提出「找不到，不收費」的合同方案。當時馬方重申，需要得到「可信的新證據」才會考慮和「海洋無限」合作重啓搜尋。

陸兆福昨天在記者會上表示，根據專家和研究人員分析，「海洋無限」提出的新搜尋建議是可信的。本次搜尋，如果未找到殘骸，馬政府將不會支付費用；如果找到殘骸，「海洋無限」要求獲得7000萬美元。雙方談判結束後，馬方將公佈更多細節。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
62歲狄鶯透視裝辣舞！　驚喊：肩帶斷了
中央釋出3753億元將衝擊施政？　國民黨：每年歲計賸餘達50
《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟
18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了
宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？
他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了

陸「最佛老闆」直播員工打麻將　還鼓勵：你們多贏點！

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死　網查醫美機構前科累累

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」　強調「4條紅線」不容挑戰

300名遊客到機場被放鳥　「1580元重慶飛三亞」成騙局

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了

陸「最佛老闆」直播員工打麻將　還鼓勵：你們多贏點！

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

關稅迫近　陸國企2週內採購逾120萬噸美國大豆

買寶馬8年後才想起　陸女爭取25萬訂金已扣光

陸「首部」民營經濟促進法草案今提請人大初審

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死　網查醫美機構前科累累

謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」　強調「4條紅線」不容挑戰

300名遊客到機場被放鳥　「1580元重慶飛三亞」成騙局

囚犯拒移監掏槍對峙！墨西哥監獄爆槍戰7死　家屬企圖破門闖入

國民黨台南市黨部慶祝建黨130週年　朱立倫特別南下出席慶生

4代女團隊長合體！　Karina、安兪真「特別表演」掀粉絲狂喜

立院拍板財劃法！高雄綠營主委怒了　狂轟柯志恩：罪魁禍首

冬至就在今下午5:21！128年來最早　迎接最長黑夜

超扯三寶服務區裡逆向行駛　警逼他一路倒退嚕...這下慘了

冬至降臨「4星座」財運飛升！　這群人一周正財大旺

孫安佐當兵！62歲狄鶯回春「比女團還辣」　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

陳仙梅曬兒子「門框爬牆照」：為什麼我沒生女兒？　網刷一排同感

台南安平觀音亭金蛇行大運　大師揮毫贈春聯活動

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

大陸熱門新聞

1400萬粉絲網紅負債670萬！原因全說了

曾3年未回家！全紅嬋奪冠後才知媽媽病況

到機場沒機票！陸300名遊客被放鳥

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國 增設產線合作生產晶片

1500位村民都姓「閃」！

18歲就滿臉刺青　他找不到工作決定洗掉

妙齡女鼻塞2個月　檢查竟是惡性腫瘤

目睹母車禍　陸女狂唸「救媽媽」5天後猝死

心大！買寶馬8年後才想起

台中全聯倉儲惡火釀9死　國台辦表達哀悼

重搜馬航370若有新證　打撈公司要求7千萬美金

熱搜第1！「小紅書」突大規模封號

法航母打擊群40年來首次部署亞太

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死

更多熱門

相關新聞

馬國網紅自責太笨　誤信朋友飛台當車手

馬國網紅自責太笨　誤信朋友飛台當車手

馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台失聯，經查，他是來台灣擔任詐騙集團車手落網，已遭收押。許振文胞兄19日飛台灣，20日前往彰化看守所與許振文見面，許振文則坦言，不知為何自己怎麼會如此愚蠢，誤信朋友飛往台灣工作，一到台灣，手機、護照就被強制沒收，只能依照指示行事。

MH370消失10年！　大馬同意重啟搜索行動

MH370消失10年！　大馬同意重啟搜索行動

即／馬國網紅來台失聯父母急尋　證實當車手被捕收押

即／馬國網紅來台失聯父母急尋　證實當車手被捕收押

馬來西亞潛水勝地撈出1具中國遊客遺體

馬來西亞潛水勝地撈出1具中國遊客遺體

他過橋遭鱷魚撕咬　家人2m外發現遺體

他過橋遭鱷魚撕咬　家人2m外發現遺體

關鍵字：

馬來西亞馬航海洋無限科技打撈失聯10年

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳照被挖

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面