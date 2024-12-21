10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

▲ 當地時間12月20日，馬來西亞交通部長陸兆福宣佈重啓搜尋MH370的計劃。（圖/翻攝馬來西亞KINI TV、百度）



記者任以芳／綜合報導

馬來西亞政府昨20日表示，原則同意基於水下探測公司「海洋無限」提出的新方案繼續搜尋失蹤的馬航370航班客機殘骸。據了解，馬國本次合作方式與態度是「沒找到不給錢」，如果找到殘骸，「海洋無限」可獲得7000萬美元。

回顧馬航事件，2014年3月8日清晨，馬航MH370客機在印度洋失聯後，馬來西亞、澳洲和大陸政府三方聯合開展搜索行動，對南印度洋12萬平方公裡海域的水下搜索，最終搜索未果，三方於2017年1月宣佈中止搜索行動。馬航370航班客機失聯10年間，客機殘骸在世界多地被發現，搜尋工作多次啓動又中斷。

馬航失聯成為世界航空史最為難解的謎團。載著239名乘客的馬航370客機在印度洋上空神秘消失，其中152人是大陸民眾，至今依然是失聯。當年出現很多光怪陸離的猜測，最終隨著馬航事件淡去。

如今，10年過去，馬來西亞交通部長陸兆福昨天20日開新聞發佈會表示，此次搜尋基於水下探測公司「海洋無限」提供的最新訊息和數據分析進行。馬國交通部對數據進行細緻研究，認為這一基於許多專家研究的新方案是「可信的」，對於「海洋無限」公司這次提出的新搜索區域有信心

「這是尋找馬航370航班客機的又一次努力嘗試，也是我們對乘客親屬的承諾，馬來西亞政府會繼續搜尋。」陸兆福表示，「我們希望這次搜尋能取得積極結果，找到客機殘骸並給家屬一個交代。」

消息傳回大陸後，引起媒體高度關注。早在今年3月，陸媒《紅星新聞》報導稱，海洋無限公司CEO奧利弗·普朗克特透露，在2018年搜索行動失敗後，一直依希望找到馬航。

據了解，公司五年來一直與技術專家合作，有信心重新開始對MH370的搜尋工作，並向馬來西亞政府遞交了一份搜尋提案。新計劃在搜索範圍的精確性、艦隊規模的擴大，以及技術的進步方面均有顯著提升。

▲馬航部分尋獲殘骸（圖/ 翻攝 澳洲運輸安全局）

大陸官媒《新華社》也昨深夜發布一篇文章，標題為「馬來西亞何以原則同意重啓馬航370航班客機搜尋？」其中，怎麼重啓？如何重啟？該文也指出馬來西亞政府計劃和「海洋無限」團隊身份。

「海洋無限」是一家以海洋機器人技術為特色的水下探測公司，其團隊主要位於美國和英國。2018年1月，馬來西亞政府與「海洋無限」公司曾達成協議重啓搜尋，但經過對總計11.2萬平方公裡海床完成的搜索和圖像蒐集之後，依舊未有結果，當年5月底停止了搜尋工作。

2024年3月，馬航370航班客機失聯十週年之際，「海洋無限」公司宣稱找到關於馬航370航班客機最後出現位置的證據。隨後，「海洋無限」公司將新的搜尋方案提交給馬來西亞交通部。

至於怎麼樣重啓？根據陸兆福介紹，此次搜尋將在印度洋南部約1.5萬平方公里的海底新區域展開，馬國交通部將與「海洋無限」公司協商相關協議條款，預計於2025年年初敲定協議。協議為期18個月，交由馬來西亞總檢察署審查後由雙方簽署。

▲ 海洋無限公司的自主水下航行器。（圖／翻攝 紅星新聞）

《中國新聞週刊》報導早前報導也釋出消息，參與提供劃界建議的MH370獨立專家組指出，「海洋無限」更新了意向搜尋區域，並再次提出「找不到，不收費」的合同方案。當時馬方重申，需要得到「可信的新證據」才會考慮和「海洋無限」合作重啓搜尋。

陸兆福昨天在記者會上表示，根據專家和研究人員分析，「海洋無限」提出的新搜尋建議是可信的。本次搜尋，如果未找到殘骸，馬政府將不會支付費用；如果找到殘骸，「海洋無限」要求獲得7000萬美元。雙方談判結束後，馬方將公佈更多細節。