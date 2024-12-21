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來台當車手遭收押！馬國網紅自責誤信朋友　抵台護照手機被沒收

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左);彰警逮捕大馬小網紅(右)。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

▲馬來西亞31歲網紅許振文來台灣旅遊失聯，經查，因來台當詐團車手被捕已遭收押。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台失聯，經查，他是來台灣擔任詐騙集團車手落網，已遭收押。許振文胞兄19日飛台灣，20日前往彰化看守所與許振文見面，許振文則坦言，不知為何自己怎麼會如此愚蠢，誤信朋友飛往台灣工作，一到台灣，手機、護照就被強制沒收，只能依照指示行事。

中國報報導，許振文11日與家人、朋友失去聯繫之後，他的爸媽心急如焚，18日在議員的陪同之下，召開記者會公開兒子失聯消息，急著找人。過數小時之後，便接獲許振文遭押的消息，到了當日晚間8時30分，獲台北駐馬來西亞經濟文化辦事處證實消息屬實。

許振文母親梁鳳英事後語帶哽咽感謝各方協助，讓他們能在不到一天的時間之內就找到兒子下落，也稱最重要的是兒子平安無事，並非遭犯罪集團禁錮或淪為豬仔。

▲彰警逮捕大馬網紅來台當車手。（圖／彰化警方提供）

議員李政賢指出，許振文胞兄在中國大陸上海工作，在知道許振文的下落之後，已於19日飛台灣，「振文的情況是被允許探訪的，也計畫進行相關申請，讓振文透過視訊與父母線上見面」。

許振文胞兄20日順利在看守所與許振文見面，在探訪期間，許振文也坦言，不知為何自己怎麼會如此愚蠢，誤信朋友飛往台灣工作。

議員李政賢透露，「依據振文的說法，他是聽從朋友到台灣接一項工作，可是抵達台灣之後，護照和手機就被強制沒收，必須依照指示做事」。許振文在看守所每日可會見一組人，他的胞兄會在台灣聘請律師，協助案件處理。

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