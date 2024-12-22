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糗！泰16歲少年開賓士載妹仔　整輛車噴飛「卡貨車上」狼狽爬出

▲▼16歲少年開賓士帶妹仔！整輛車噴飛「卡貨車上」。（圖／翻攝自khaosod）

▲賓士失控撞上路邊工程的發電機，隨後又撞上貨車。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國發生一起汽車失控暴衝事件，當時賓士直接旋轉甩飛路面，並撞上另一輛6輪貨車，神奇的是，賓士就這樣「停放」在貨車的後車斗。所幸當時車上的16歲男駕駛與另一名女乘客並無明顯傷勢，事故後隨即自行脫困。

根據khaosod報導，泰國暖武里府一名16歲少年22日凌晨0時30分駕駛一輛黑色賓士上路，沒想到卻突然自行失控，隨後撞上停放在路旁的一輛貨車。警方接獲報案後，隨即趕往現場，發現賓士車輛嚴重損壞，但所幸無人受到嚴重傷勢。

警方表示，事故現場位於一段臨時封閉的雙向車道，當時該處正在進行地下電纜鋪設工程，而受害貨車則是工程車輛。工作人員當時已經設有警示燈與標誌，但是肇事的黑色賓士仍失控撞上地面的發電機，隨後旋轉甩飛，並騰空掉落至貨車的後車斗。

▲▼16歲少年開賓士帶妹仔！整輛車噴飛「卡貨車上」。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼16歲少年開賓士帶妹仔！整輛車噴飛「卡貨車上」。（圖／翻攝自khaosod）

根據目擊者及工人證言，賓士車上共有2人，包括年約16歲的男駕駛與另一名女乘客。兩人在事發後自行脫困，並無明顯受傷。而工地負責人及鄰近居民也迅速上前協助。

負責發電機操作的51歲工人透露，當時他正在查看設備，準備向主管通報，還需要添加燃料，然而卻突然聽到一陣剎車聲，他驚覺有車輛失控，隨後目睹賓士撞上發電機並甩飛停在貨車車斗的驚險畫面。而附近監視器也清楚拍下恐怖過程。

▲▼16歲少年開賓士帶妹仔！整輛車噴飛「卡貨車上」。（圖／翻攝自khaosod）

畫面顯示，賓士車當時行駛於右側車道，緊隨一輛計程車之後，隨後突然失控轉向左側，最終撞上發電機並衝上停放在路旁的貨車。

事發後，警方留在現場調查，確認無人受傷，不過工程設施及路標都遭到損毀。賓士上的2人事發後也被家屬接走，警方將進一步釐清事故原因。

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