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桃園副議連17年自購柳丁捐社福團體　市府感謝公益善行

▲桃園市議會副議長李曉鐘連續17年購買柳丁致贈桃園社福團體，市長張善政今天在社會局長陳寶民（右一）與桃園區長許敏松（左一）陪同下頒贈感謝狀。（圖／桃園市社會局提供）

▲桃園市議會副議長李曉鐘連續17年購買柳丁致贈桃園社福團體，市長張善政今天在社會局長陳寶民（右一）與桃園區長許敏松（左一）陪同下頒贈感謝狀。（圖／桃園市社會局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會副議長李曉鐘自掏腰包購置柳丁贈送桃園市社福團體，市長張善政今（20）日特別頒贈感謝狀，張善政表示，副議長每年捐贈桃園社福團體萬斤柳丁，善行連續17年不曾間斷，善心義舉令人敬佩，今年捐贈柳丁更突破1萬2千斤，市府將透過社會局安家實物銀行分送至社福團體，讓弱勢民眾感受到社會溫暖與支持。

▲桃園市長張善政在捐贈活動上致詞感謝副議長李曉鐘善舉。（圖／桃園市社會局提供）

▲桃園市長張善政在捐贈活動上致詞感謝副議長李曉鐘善舉。（圖／桃園市社會局提供）

市長張善政今天上午在社會局長陳寶民、桃園區長許敏松陪同下出席「寒冬送關懷—李曉鐘副議長捐贈柳丁活動」，代表市府致贈感謝狀。張善政指出，歲末將至，首先感謝李曉鐘副議長連續17年捐贈桃園社福團體萬斤柳丁，今年更突破1萬2千斤，市府社會局將透過安家實物銀行分送至社福團體，同時呼籲更多善心人士響應公益，讓社會處處充滿溫情。

▲桃園市長張善政與副議長李曉鐘剝開捐贈柳丁試吃，證明多汁甜度夠。（圖／桃園市社會局提供）

▲桃園市長張善政與副議長李曉鐘剝開捐贈柳丁試吃，證明多汁甜度夠。（圖／桃園市社會局提供）

副議長李曉鐘則說，自己從小由家扶中心扶養長大，相當了解社福團體付出不易，17年前前往雲林縣古坑，發現果農經營困難，因而發起「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，每年至少購買萬斤柳丁分送至桃園兒少、身障、老人社福機構、家扶中心等弱勢團體，希望藉此拋磚引玉，讓社會賢達與熱心人士能共同參與，讓社會多一點愛心與溫暖。

社會局局長陳寶民說，歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與桃市安家實物銀行聯繫，專線電話：（03）335－0628，網址：（https://reurl.cc/A64enK），只要動動手指就能線上捐贈，24小時都能做好事。

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