第9屆綠色生活創意設計大賽　千名學子爭奪百萬獎金冠軍出爐

▲台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學執行的第9屆「綠色生活創意設計大賽」於台中世界貿易中心舉行決賽及頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學執行的第9屆「綠色生活創意設計大賽」於台中世界貿易中心舉行決賽及頒獎典禮，本屆大賽吸引來自30所公私立大專院校及27所高中職學校，計296支隊伍參賽，超過千名學生積極投入，更有來自越南、日本、馬來西亞等國的學生也參與競爭。

本屆競賽活動分為三大組別，包括「綠色永續創意商品設計組」，分為大專校院組和高中職校組，另有「2030年居住空間設計組」及「氫能與多元綠能創新應用組」。參賽隊伍運用綠色題材元素，專注於未來居住環境的設計，並提出符合綠色永續發展理念的居住空間解決方案，目標包括節能減碳及資源循環，塑造未來智慧家庭的創新願景。

Panasonic集團台灣松下電器總經理黃政成在決賽中表示，集團始終致力於改善社會生活，並在電器設計上著重於減少碳排放。他強調，自2015年以來，台灣Panasonic集團舉辦「綠色生活創意設計競賽」，不僅提供學生激發創意的機會，也期望透過與大學的合作培育未來人才。

經過各組評審評分以及激烈角逐，決賽最終評選出四組金獎作品，分別由明志科技大學「ECODRY+」勇奪「綠色永續創意商品設計組-大專校院組」金獎，揚子高中「無扇葉風力發電」榮獲「綠色永續創意商品設計組-高中職校組」金獎，明志科技大學「Wormy Planty」奪下「2030年居住空間設計組」金獎，國立臺北教育大學「RDERS 水庫清淤減優養系統」則獲得「氫能與多元綠能創新應用組」金獎。此外，本屆「特殊榮譽獎項」，由中原大學以1銀、1銅、5佳作總計7座獎項，獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品之指導老師最高總積分由李鍇朮老師三度蟬聯「最佳指導老師獎」。

該競賽自2022年起由崑山科技大學承辦，年年皆反應熱烈，今年再次攜手舉辦，並邀請產學研專家擔任評審，顯示學生對於綠色生活議題的關注與熱情。崑大校長李天祥表示，透過創意競賽，期望引領更多關於綠色產品設計的理念，持續推動台灣在全球永續發展目標的貢獻。此外，藉由競賽集結學生的巧思與創意，開創智慧節能科技產品之多元創作風格與元素，激發師生創作，落實永續環保暨淨零碳排智慧綠能生活與創意整合之效果，將綠色概念融入日常生活中的產品創新，共同引領台灣永續的生活。

本屆評審團由多位專家學者組成，「綠色永續創意商品設計組－大專校院」由台灣Panasonic集團前總經理暨崑山科技大學林淵傳講座教授、中華醫事科技大學孫逸民校長、國立虎尾科技大學張信良校長、國立勤益科技大學宋文財研發長、高雄科技大學文化創意產業系黃雅玲教授、台灣松下電器股份有限公司何國維處長、台灣松下電器股份有限公司陳逸民處長等貴賓擔任評審。「綠色永續創意商品設計組－高中職校」由中華民國中等學校校長協會前理事長陳藝昕校長、國立彰化高中王延煌校長、國立台南商業職業學校林聰明校長、國立玉井高級工商職業學校徐震魁校長等貴賓擔任評審。

「2030年居住空間設計組」的部分，由橙田建築室研所羅耕甫創辦人、硯築室內裝修有限公司莫詒中設計總監、逢甲大學室內建築專業學院林葳副教授、亞洲大學室內設計系施勝誠主任、台灣松下電器股份有限公司江威龍處長、台灣松下電器股份有限公司 楊素珍經理等貴賓擔任評審。「氫能與多元綠能創新應用組」則由國立中興大學環工系 盧明俊特聘教授、國立中山大學工學院郭振坤副院長、台灣中油股份有限公司黃志堅副處長、ESG亞太行動聯盟紀文傑執行長、台灣松下電器股份有限公司羅晧桓本部長、台灣松下電器股份有限公司張筱年經理等貴賓擔任評審。