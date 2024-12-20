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致力綠色醫療　花蓮慈濟醫院獲「節能標竿獎銀獎」

▲花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院長期推動綠色醫療及永續發展，在全院同仁努力下，2024年不僅通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，榮獲首屆台灣永續獎績優醫院獎及永續傑出人物獎，12月19日，於經濟部節約能源表揚大會中再獲殊榮，榮獲「節能標竿獎–銀獎」，由副院長吳彬安帶領團隊接受表揚。

▲花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

在大愛、感恩兩棟建築物間設置空中花園，地面改以回收材質製成的連鎖磚，具透水性，能減少影響房屋結構。

花蓮慈院在建院時期即已規劃節能減碳相關設備與措施，在建築設計上融入環保概念，包含病房樓層採用迴廊設計，有效阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。在大愛、感恩兩棟建築物間設置空中花園，不僅有美化環境、改善空氣品質的作用，也提供病人休憩空間，近年更將地面改以回收材質製成的連鎖磚，具透水性，能減少影響房屋結構。另外，院內車道均鋪設具有透水性的連鎖磚，能調節路面溫度、降低環境高溫。

▲花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼引進節能設備，汰換多項老舊設備，加裝吸附式全熱交換器等，光是冰水主機汰換，每年可降低耗電量達198萬度。

除了環境節能，花蓮慈院也引進相關節能設備，由工務室申請經濟部補助汰換多項老舊設備，包含大型耗能冰水主機、手術室除濕設備、加裝吸附式全熱交換器等，其中，光是冰水主機汰換，每年可降低耗電量達198萬度。

▲花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

同時也將節能減碳融入到日常醫院環境管理中，花蓮慈院導入智能AI化的室內空氣品質優化系統，有效控制二氧化碳濃度，並利用AI和大數據預測最佳控制模式，節能效果相比傳統全載控制提升了71%，並獲得2022年NHQA國家醫療品質獎。

▲花蓮慈院在建築設計上融入環保概念，樓層採用迴廊設計，阻擋太陽直射、降低空調負荷，並提供充足自然採光。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院永續節能標竿團隊。

工務室主任曾繁介指出，醫院已規劃設置涵蓋屋頂及地面型太陽能光電發電系統，總容量達238kW。另外，藉由建置能源管理系統，能有效掌控全院用電流向，並通過ISO50001能源管理系統認證。

未來，花蓮慈院將繼續汰換老舊設備為一級能效機型，結合智慧化能源管理，提升能源使用效率。吳彬安副院長表示，除了持續推動減碳計畫，也以永續經營理念，朝淨零排放的目標前進，成為綠色醫療的典範。

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