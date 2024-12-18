不用文字指令！　Google最新AI工具Whisk「圖生圖」激盪靈感

▲Whisk可以透過「圖片生成圖片」，激發靈感 。（圖／翻攝YouTube／Google）



記者吳美依／綜合報導

Google推出最新AI工具「Whisk」，只要上傳描繪主題、設定、風格的多張圖片或照片，就可以把所有要素自動融合成一張全新生成影像，甚至不需要輸入文字指令，解釋你想要什麼樣的結果。不過，這項產品目前僅對美國使用者開放。

Google指出，Whisk並非「傳統的影像編輯器」，而是快速激發靈感的「創意工具」。本質上而言，其目的是一種有趣的AI功能，而非精緻及專業化的藝術工作。雖然主打「圖生圖」的生成模式，但如果有必要，仍可以輸入文字作為補充。

Google Labs產品管理主任伊利奇（Thomas Iljic）也說，「Whisk的設計目的，是允許使用者以嶄新且有創意的方式，混搭主題、場景與風格，提供快速的視覺探索，而非完美的編輯。」

CNN報導，自從2021年OpenAI首次推出「文字生成圖像」的AI工具「Dall-E」以來，AI生成藝術作品已經充斥社群媒體。Google和OpenAI等大型科技公司競相推出最新產品，即使反對者警告，AI研發缺乏配套防護措施，將對人類構成風險。