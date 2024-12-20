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12強「5高雄囝仔」返鄉！明衛武營辦見面會　金手套、強投都來了

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者許宥孺／高雄報導

台灣隊奪下12強賽冠軍，這份感動仍延續。高雄市運發局表示，感謝市民熱情應援，明(21日)將於衛武營國家藝術文化中心戶外劇場舉辦見面會，邀請設籍於高雄的李凱威、張政禹，以及高雄出身的陳晨威、黃子鵬及台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清和民眾相見歡。並邀請高雄三級棒球學校球隊參加；5位冠軍國手將分享參賽的心路歷程，鼓勵選手堅持目標、勇於追夢。

運發局表示，日前於衛武營榕樹廣場舉辦的世界12強棒球賽B組預賽、對日超級循環賽及冠軍賽等7場次的轉播活動，總計吸引超過3萬名觀眾至衛武營加油；尤其11月24日冠軍賽，以4:0擊敗日本獲得總冠軍，創下自1992年巴塞隆納奧運會奪得銀牌以來，台灣睽違32年再闖成棒世界層級決賽，更創下歷史拿下冠軍，同時終止日本隊的世界賽27連勝紀錄，勝利瞬間全台歡騰。

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▲▼12強國手見面會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲12強冠軍賽台灣奪冠，在衛武營觀看直播的民眾歡騰激動。（圖／記者許宥孺翻攝）

運發局指出，此次見面會邀請本市籍選手李凱威、張政禹，以及高雄出身的陳晨威、黃子鵬及台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清。高雄市籍的李凱威為阿美族，就讀鼓山區鼓岩國小、五福國中、高苑工商，目前隸屬中職味全龍，在世界12強賽事表現守備二壘無失誤，還有多次美技演出。張政禹也有阿美族血統，就讀苓雅區中正國小、大仁國中，守備方面，在最後3場賽事中都以先發三壘手出場。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職味全龍隊內野手張政禹、李凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，李凱威。（圖／記者李毓康攝）

黃子鵬現為樂天桃源投手，就讀前鎮區復興國小、五福國中，為中職近年本土強投，2022年奪下防禦率王，11月14日多明尼加戰先發投手，6局無安打、無失分，送出4次三振，展現壓制力，關鍵先發好投，率隊搶下預賽2連勝。陳晨威為高雄出身，就讀前鎮區復興國小、興仁國中，也是阿美族人，11月13日韓國首戰，擊出滿貫全壘打提振球隊士氣，也是生涯第一支滿貫砲，帶動台灣隊氣勢，被球迷公認是本屆12強當中「最為經典的一球」。

▲▼世界12強棒球賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃子鵬為樂天桃猿王牌強投、陳晨威以快腿聞名。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

台鋼雄鷹棒球隊左投陳柏清，今年迎來職棒生涯第一個賽季，首度入選台灣12強代表隊，並在本屆12強接連面對日本、美國等強敵，1人先發3場比賽，為球隊奪冠做出貢獻，獲得球迷與台灣隊友的讚賞與鼓勵，也累積陳柏清在國際賽的寶貴經驗。

▲台鋼雄鷹投手陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹投手陳柏清在12強賽先發三次。（圖／台鋼雄鷹提供）

運發局表示，見面會將邀請高雄三級棒球學校球隊參加，5位冠軍國手將分享參賽的心路歷程，鼓勵選手堅持目標、勇於追夢。市府也將準備P12官方行李箱及大會相關贈品，邀請喜愛棒球的市民朋友們踴躍參加，把握機會與冠軍選手見面。

▲▼12強國手見面會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼12強國手明日將在衛武營戶外劇場舉辦見面會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼12強國手見面會。（圖／記者許宥孺翻攝）

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