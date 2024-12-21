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冬至最強「招財進寶美食」不是湯圓！　6禁忌8習俗一次看

記者黃翊婷／綜合報導

今日（21日）是冬至，也是北半球一年中白晝最短的一天。清水孟國際命理小孟老師分享冬至的6個禁忌和8個習俗，例如晚上9點之後不要外出、吃湯圓要雙數等等，除了湯圓之外，也可以吃水餃，象徵招財進寶。

▲▼冬至，湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲冬至吃湯圓要吃雙數。（示意圖／VCG）

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，冬至又稱冬節，古人認為冬至之後白天變長、夜晚變短，代表陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要，以下為冬至的6個禁忌和8個習俗：

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● 冬至禁忌

1、不可行房事：冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

2、晚上避免旅遊外出 ：《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至對古代人來說是鬼節，建議晚上9點之後不要外出，若要外出，可以攜帶鹽巴。

3、嫁出去的媳婦不要回娘家：因為冬至這天氣溫低寒，如果媳婦回娘家路途遙遠，萬一在途中感冒生病，回家後會傳染給家中長輩，長輩大多年長，若冬天生病恐怕會更加嚴重，因此有冬至媳婦避免回娘家的禁忌。

4、不宜熬夜晚睡：冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，導致氣場欠佳；此外，冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛，可能影響來年運途。

5、吃湯圓要雙數：冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數則代表能夠幸福圓滿、成雙成對，可以添歲又添福。

6、忌逞兇鬥狠：冬至為節氣變化之日，情人、朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換，反而壞了磁場。

● 冬至習俗

1、拜拜祭祖：冬至大多會在白天祭拜神明、祖先和地基主，目的是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，希望來年再多加幫忙保佑。

供品可以準備三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。紙錢若是要拜神明，可以使用刈金、壽金、地公金；若是要拜祖先，可以使用刈金或銀紙。

2、吃湯圓圓：冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可以旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。

另外民間有「吃了湯圓大1歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了1歲，有添歲的意涵。

3、吃水餃：冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。

4、吃豬腳麵線：冬至吃豬腳麵線能去除穢氣、煞氣，還能延壽破除太歲。

5、吃年糕：冬至後代表陽氣開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕象徵吃甜的好過冬，也代表又是一年的開始。

6、冬至送鞋：唐朝《中華古今注》記載，「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑。」古人在冬至，晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給晚輩，代表幫晚輩添衣如同添歲。

7、冬至進補：冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8、吃餛飩：南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，代表冬至白天較短、夜晚較長，隔天恢復正常白天長、夜晚短，有混沌初開的意思，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

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