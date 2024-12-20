冬至6招開運！準備「這1物」財運超旺

▲冬至吃湯圓象徵團圓與和諧。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

明（21日）是二十四節氣中的冬至，這一天不僅是白天最短、夜晚最長的一天，也是傳統上象徵小過年的日子。根據命理老師林霖的建議，這不僅是祭拜神明、感謝過去一年的庇佑的時刻，也是轉運開運的最佳時機。林老師提供了六大簡單又有效的開運方法，讓大家在家裡就能提升運勢，迎接2025年好運滿滿。

吃湯圓，圓滿如意，人緣大旺

冬至的傳統習俗之一就是吃湯圓，象徵團圓與和諧。建議當天吃9顆或9的倍數的湯圓，白色湯圓有助於提升人緣與貴人運，粉紅色湯圓則能增加姻緣與喜慶的好事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

座北方，增強元氣

林霖建議，冬至當天可以在家中或辦公室的北方休息、冥想或小憩，尤其是躺在草皮上15分鐘，能吸收北方旺氣，增強體內的陽氣，讓活力滿分。

紅豆36顆，接引財氣，招財入庫

準備36顆紅豆，放入紅包袋後置於枕頭下，這不僅能促進財運，還能穩固財庫。從冬至開始，陽氣逐漸增強，是接引財氣的好時機。

廟宇點燈，祈福轉運

冬至也是向神明祈求來年運勢平順、家宅平安的時刻。林霖建議可以到廟宇拜拜、點燈，祈求來年的順利與安康。

檀香淨化，除穢迎旺

選擇在午時（11至13時）進行居家淨化，點燃檀香繞室一圈，並將粗鹽撒於房間四角及門口，這樣可以祛除不良能量，迎接新氣場，讓家中磁場變得更加清新。

吃豬腳麵線，踢走霉運，轉衰為旺

吃豬腳麵線是冬至的另一個傳統習俗，象徵踢走霉運，帶來好運。特別是對於那些犯太歲的生肖（龍、兔、狗、牛、羊），這一碗麵線有助於化解不順，迎來一年的富足安康。

此外，冬至拜拜時，林霖建議可以早晨清晨擺放供桌，為神明準備水三杯、湯圓三碗等供品，並進行簡單的焚香儀式，感謝神明和祖先的庇佑，並祈求未來的平安與順利。這些簡單的開運祕法，不僅能轉運，更能在冬至這一天為家中帶來一年的幸福與吉祥。

