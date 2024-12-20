冬至吃湯圓！ 5生肖好運連連　屬猴吸貴人上門、第一名掌控大財運

文／命理老師 邱彥龍

本周六（12／21）又有一波大陸冷氣團來襲，恰逢冬至，冷颼颼的天氣吃個湯圓，既可暖身又象徵圓滿，國際天星命理風水專家邱彥龍老師就點名5生肖，在冬至期間運勢將像煮湯圓一樣強強滾。其中屬狗者有機會掌大財、屬雞者掌握名氣就等於掌握財運，屬虎的會得神明加持，屬猴者吸貴人上門，屬龍者則是可以靠語言優勢帶來貴人相助。

▲冬至吃湯圓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



邱彥龍老師分析，冬至節氣（12／21～2025／01／05）運勢最強的五大生肖分別是：

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Top 5：龍



屬龍的朋友這段期間在事業和工作中將面臨多重考驗，需要依靠自身的經驗與過往的歷練來應對挑戰。記得善用語言的優勢，進行有效的協調與溝通，你將受到貴人、上司、伴侶或合夥人的關注和幫助，保持愉快的心情，所有問題將能迎刃而解。

Top 4：猴



屬猴的朋友這段時間人緣極佳，大家都喜愛你。你可以展示自己的智慧與魅力，這將有助於吸引不少粉絲與貴人。然而，也需要注意小人可能會暗中設障礙擺道，面對的方法就是提前識破，並斷開不必要的關係，保持距離以策安全。財富可能會略有延遲，但仍有機會獲得。

Top 3：虎



屬虎的朋友在這段期間將受到多位神明的庇佑，許多事情可順利進行，但也有一些事情可能會突然中斷，不必擔心，它可能是無形給予的保護，是要避免你走上錯誤的道路。保持謙虛的態度，避免貪心，也能夠躲過潛在的損失。

Top 2：雞



屬雞的朋友這段期間財運非常強大。將有機會藉由名氣或私下的溝通協調來獲得財富。然而，需要注意的是這段時間最好保持低調，避免言語給他人帶來過大壓力。記得多祭拜祈福，求天官賜福，財運將會更旺。

Top 1：狗

屬狗的朋友，在這段時間運勢爆棚，特別是在知名度和財富方面。你將備受關注，有機會掌控大財運，雖然內心可能隱藏著壓力，但建議將這些壓力轉化為學習與成長的動力，讓自己更加堅強。保持開朗的心情，多說些甜言蜜語，好運自然會隨之而來。

▲多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。（圖／取自免費圖庫pexels）



周六冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，水逆終於恢復順行，在溝通及資訊傳遞方面將轉為順暢，不再像過去幾周那樣出現誤解與延誤，而下一次的水逆要到明年3月15日才會到來，建議充分利用水逆解除的這三個月處理關鍵決策，可以達到新的高度，整體運勢來說是吉凶參半，可多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。

邱彥龍老師指出，從12月19日至明年2月2日，土星震盪劇烈，大環境要注意地震等天災，個人方面則要小心工作合作、夫妻之間的感情、個人財富及思想領域容易有一些變化，事業可能面臨重新定位、或許是突破的契機，但也需要應對合作夥伴間的意見分歧。此外，跟海外相關的事務，例如進出口、國際合作或留學等，也可能帶來不小的壓力，需要更多細心的規劃與執行力。同時，這段期間財富運勢也會受到影響，尤其是需要注意資金運用與投資方向，以免因一時錯誤判斷而造成損失。

冬至期間受金星與海王星的影響，某些行業運勢會特別旺，這段時間適合從事以下行業：珠寶業、婚喪喜慶業、兒童行業、五金、娛樂、繪畫、音樂、藥品、酒店、海產、船務、運輸、飲食、液體、化學、油業、酒業、宗教與靈性產業等。

此外，邱彥龍老師也建議水瓶、雙魚、金牛、摩羯、天秤等5個星座的人，這段時間可在以下方面有所突破，包含學習進修、出國旅行，可以提升知識與技能，並獲得成就感，在事業與人際關係的發展上，能夠得到大力支持與幫助，因而人氣容易快速提升。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師