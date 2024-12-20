　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬至吃湯圓！ 5生肖好運連連　屬猴吸貴人上門、第一名掌控大財運

文／命理老師 邱彥龍

本周六（12／21）又有一波大陸冷氣團來襲，恰逢冬至，冷颼颼的天氣吃個湯圓，既可暖身又象徵圓滿，國際天星命理風水專家邱彥龍老師就點名5生肖，在冬至期間運勢將像煮湯圓一樣強強滾。其中屬狗者有機會掌大財、屬雞者掌握名氣就等於掌握財運，屬虎的會得神明加持，屬猴者吸貴人上門，屬龍者則是可以靠語言優勢帶來貴人相助。

▲湯圓、元宵、甜點、冬至 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲冬至吃湯圓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

邱彥龍老師分析，冬至節氣（12／21～2025／01／05）運勢最強的五大生肖分別是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top 5：龍

屬龍的朋友這段期間在事業和工作中將面臨多重考驗，需要依靠自身的經驗與過往的歷練來應對挑戰。記得善用語言的優勢，進行有效的協調與溝通，你將受到貴人、上司、伴侶或合夥人的關注和幫助，保持愉快的心情，所有問題將能迎刃而解。

Top 4：猴

屬猴的朋友這段時間人緣極佳，大家都喜愛你。你可以展示自己的智慧與魅力，這將有助於吸引不少粉絲與貴人。然而，也需要注意小人可能會暗中設障礙擺道，面對的方法就是提前識破，並斷開不必要的關係，保持距離以策安全。財富可能會略有延遲，但仍有機會獲得。

Top 3：虎

屬虎的朋友在這段期間將受到多位神明的庇佑，許多事情可順利進行，但也有一些事情可能會突然中斷，不必擔心，它可能是無形給予的保護，是要避免你走上錯誤的道路。保持謙虛的態度，避免貪心，也能夠躲過潛在的損失。

Top 2：雞

屬雞的朋友這段期間財運非常強大。將有機會藉由名氣或私下的溝通協調來獲得財富。然而，需要注意的是這段時間最好保持低調，避免言語給他人帶來過大壓力。記得多祭拜祈福，求天官賜福，財運將會更旺。

Top 1：狗

屬狗的朋友，在這段時間運勢爆棚，特別是在知名度和財富方面。你將備受關注，有機會掌控大財運，雖然內心可能隱藏著壓力，但建議將這些壓力轉化為學習與成長的動力，讓自己更加堅強。保持開朗的心情，多說些甜言蜜語，好運自然會隨之而來。

▲購物、項鍊 。（圖／免費圖庫pexels）

▲多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

周六冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，水逆終於恢復順行，在溝通及資訊傳遞方面將轉為順暢，不再像過去幾周那樣出現誤解與延誤，而下一次的水逆要到明年3月15日才會到來，建議充分利用水逆解除的這三個月處理關鍵決策，可以達到新的高度，整體運勢來說是吉凶參半，可多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。

邱彥龍老師指出，從12月19日至明年2月2日，土星震盪劇烈，大環境要注意地震等天災，個人方面則要小心工作合作、夫妻之間的感情、個人財富及思想領域容易有一些變化，事業可能面臨重新定位、或許是突破的契機，但也需要應對合作夥伴間的意見分歧。此外，跟海外相關的事務，例如進出口、國際合作或留學等，也可能帶來不小的壓力，需要更多細心的規劃與執行力。同時，這段期間財富運勢也會受到影響，尤其是需要注意資金運用與投資方向，以免因一時錯誤判斷而造成損失。

冬至期間受金星與海王星的影響，某些行業運勢會特別旺，這段時間適合從事以下行業：珠寶業、婚喪喜慶業、兒童行業、五金、娛樂、繪畫、音樂、藥品、酒店、海產、船務、運輸、飲食、液體、化學、油業、酒業、宗教與靈性產業等。

此外，邱彥龍老師也建議水瓶、雙魚、金牛、摩羯、天秤等5個星座的人，這段時間可在以下方面有所突破，包含學習進修、出國旅行，可以提升知識與技能，並獲得成就感，在事業與人際關係的發展上，能夠得到大力支持與幫助，因而人氣容易快速提升。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲辭職聲明全曝光！
快訊／台鐵男墜軌「詭異消失」北部大誤點　警消花2小時找不到人
AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現
台鐵死傷事故！北部大誤點　通勤族等到崩潰：想回家
鮪魚「不要臉天下無敵」遭疑影射林襄！親上火線全說了
輪椅嬤慟失兒孫悲赴火場招魂　捨不得離開...一路隨牌位到殯儀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵乘客墜軌「碰撞自強號」北部大誤點　通勤族等到崩潰：想回家

攝護腺60g增大到80g！聖馬爾定「綠光雷射」　減少出血和副作用

冬至吃湯圓！ 5生肖好運連連　屬猴吸貴人上門、第一名掌控大財運

快訊／高雄人過完聖誕快儲水！12／26停水10hrs　22萬戶受影響

快訊／連鎖超市竄改有效期！雞腿排「延3個月」　海鮮被洗產地

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

什麼東西漲價後「讓人特別有感？」　網點名它：以前80元可打發

小姑月付1萬求幫帶娃　1打4媽媽崩潰卻被回：是最輕鬆的

愛滋感染者心理健康品質差　民團10年調查：憂鬱增、就醫仍不友善

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(上)

台鐵乘客墜軌「碰撞自強號」北部大誤點　通勤族等到崩潰：想回家

攝護腺60g增大到80g！聖馬爾定「綠光雷射」　減少出血和副作用

冬至吃湯圓！ 5生肖好運連連　屬猴吸貴人上門、第一名掌控大財運

快訊／高雄人過完聖誕快儲水！12／26停水10hrs　22萬戶受影響

快訊／連鎖超市竄改有效期！雞腿排「延3個月」　海鮮被洗產地

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

什麼東西漲價後「讓人特別有感？」　網點名它：以前80元可打發

小姑月付1萬求幫帶娃　1打4媽媽崩潰卻被回：是最輕鬆的

愛滋感染者心理健康品質差　民團10年調查：憂鬱增、就醫仍不友善

杜拜房市熱！　11月交易額破3500億元

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

新北生教組長墜樓亡！家屬疑內情不單純　冰存遺體盼釐清原因

快訊／台鐵男墜軌「詭異消失」北部大誤點　警消花2小時找不到人

嘉義地檢署檢警聯席會　落實五打七安政策

中信園區敲響耶誕平安鐘　全臺唯一戶外滑冰場邀民眾免費入場

妹子下面長小痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出　醫看傻了

2024屏東落山風藝術季打造五大展區　看海美術館沉浸式體驗「海湧之境」

柯文哲辭職聲明全曝光！　將黨寫為「党」

9旬翁腿無力卡路中險象環生　池上暖警伸援手護送平安返家

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」！醫：去掛急診

即／連鎖超市竄改有效期　雞腿排「延3個月」

明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

什麼東西漲價後「讓人最有感？」　網點名它

「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

台鐵乘客墜軌「北部大誤點」　通勤族等到崩潰

老闆怒「年輕人下班就不見」！他反擊：過2年薪水超過你

更多熱門

相關新聞

有效提升免疫力！冬季養生5重點一次看　

有效提升免疫力！冬季養生5重點一次看　

雖然今日氣溫短暫回暖，明（21日）將迎來冬至，也是一年中陰氣最重、陽氣初生的時刻。在傳統養生觀念中，冬至標誌著「天時」的轉換，是調養身體、滋補元氣的關鍵時期，冬至養生重點讓你一次學會。

企業捐衣助弱勢永康中心與民眾共渡溫暖冬至

企業捐衣助弱勢永康中心與民眾共渡溫暖冬至

台南境外生訪視關懷服務搓湯圓迎冬至

台南境外生訪視關懷服務搓湯圓迎冬至

小7推出「韓國4人份XL大拉麵」

小7推出「韓國4人份XL大拉麵」

冬至吃湯圓！盤點台北市8家人氣名店

冬至吃湯圓！盤點台北市8家人氣名店

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖節氣冬至湯圓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

更多

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面